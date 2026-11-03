ثبت رشد ۱۲.۲ درصدی شرکت مانیان خودرو

شرکت مانیان خودرو زیرمجموعه گروه پرشیا موبیلیتی، موفق شد با ثبت رشد ۱۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روند باثبات و صعودی خود را در بخش خصوصی صنعت خودرو تداوم ببخشد.

بر اساس جدیدترین گزارش رسمی دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد هفت‌ماهه خودروسازان کشور تا پایان مهرماه ۱۴۰۵، شرکت مانیان خودرو زیرمجموعه گروه پرشیا موبیلیتی، موفق شد با ثبت رشد ۱۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روند باثبات و صعودی خود را در بخش خصوصی صنعت خودرو تداوم ببخشد.

این دستاورد ارزشمند در شرایطی محقق شده است که صنعت خودروی کشور همچنان با چالش‌ها و کاهش تولید روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که کل تولید سواری کشور در این دوره افت ۳۶.۹ درصدی و بخش خصوصی کاهش بیش از ۶۱ درصدی را تجربه کرده‌اند. در میان این حجم از موانع و محدودیت‌های زنجیره تأمین، تداوم فعالیت‌های رو به رشد مانیان خودرو، گویای تلاش و مدیریت منابع در این مجموعه است.

مانیان خودرو پیش‌تر در گزارش عملکرد نیمه نخست سال نیز توانسته بود با ثبت رشد ۲۱ درصدی، یکی از شرکت های موفق بخش خصوصی باشد و حالا انتشار کارنامه هفت‌ماهه نشان می‌دهد که این روند صعودی با قدرت حفظ شده است.

گروه پرشیا موبیلیتی تمام تمرکز خود را به کار بسته است تا با فعالیت مستمر خط تولید نیسان ترا، فرآیند تکمیل و تحویل خودروها با سرعت بیشتری دنبال شود؛ این پایداری در تولید، پیامی به بازار و ثبت‌نام‌کنندگان نیسان ترا است که این مجموعه در کنار رعایت دقیق استانداردهای کیفی در خط مونتاژ، فرآیند تأمین قطعات و پشتیبانی پس از فروش را به‌صورت مستمر رصد می‌کند تا خودروها با بالاترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خریداران برسند.