ایستگاه خیابان روزولت





مقام عراقی دلایل زیادی، از توزیع قدرت تا دموکراسی را برشمرده بود، اما نگروپونته دریک جمله به او گفته بود:«نه، فقط به این علت است که آمریکا در واشنگتن سفارت ندارد» مفهوم سخنان جان نگروپونته این است که مأموریت اصلی سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای غیرهمسو، کودتا علیه کشور میزبان وتغییر حاکمیت آن است.





تاسیس سفارت آمریکا در ایران به دوره ناصرالدین شاه می‌رسد در یک عمارت و باغ ییلاقی در نزدیکی ده جعفرآباد شمیران و بیرون از دروازه‌های تهران که توسط ساموئل بنجامین اولین وزیر مختار آمریکا اجاره شده بود این تصمیم بخاطر کمی بودجه ووضع خراب خزانه داری آمریکا مربوط می‌شد این مکان درمقایسه باسفارتخانه کشورهای اروپائی و روسیه خیلی محقر بودبعدها به ساختمانی در خیابان فردوسی و نهایتا در سال۱۳۰۰به باغ بزرگ حاجی عبدالله خان قراگوزلو (امیرنظام) منتقل و جای همیشگی خود را باپرداخت شصت هزار دلارپیدا کرد، محلی خارج از محدوده شهری و بدون خیابان کشی شهری و دارای یک جاده خاکی که دروازه دولت را به عباس آباد وصل میکرد جاده ای که بعد از سی سال خیابان روزولت نام گرفت.





آری باغ امیرنظام ونام دیگرش دبیرستان هندرسون به افتخارلوی هندرسون که پس ازسرنگونی مصدق رئیس سفارت شده بود نقطه آغازارتباط معنی دار آمریکا با ایران یعنی روابط سیاسی، اقتصادی وفرهنگی، نفوذ درارکان نظام وسلطه همه جانبه بر مقدرات کشور ایران است و ۱۳ آبان همه ساله فرصت بازشناسی اشغال جاسوسخانه شیطان بزرگ است که در نوع خود حادثه بس مهمی بود و دیگران بیش از ایرانیان این موضوع را روایت کرده اند، بقول جان لیمرت استاد دانشگاه هاروارد که خود عضو سفارت و ازگروگانها بود در۱۳ آبان سال ۶۱ درکنفرانسی درشهرفیلادلفیامیگوید:"معمولا تاریخ را فاتحان می‌نویسند ولی بعنوان یک تاریخ شناس، باعث تعجب من است که تا کنون اکثر مطالبی که در مورد ایران نوشته شده از سوی بازنده‌ها، آمریکائیها وعوامل شاه بوده است"طرفه اینکه عملکرد آمریکا اهمیت این فرصت رابیش از پیش به نمایش میگذارد و نشان میدهد که برنامه تسخیر سفارت در زمان خود کاربایسته و اجتناب ناپذیر بود و آن را باید مقابله با یکی از بزرگ‌ترین توطئه‌های آمریکا علیه انقلاب اسلامی تلقی کرد.





اقدامی که امام راحل از آن باعنوان «انقلابی فراترازانقلاب اول» یاد فرمودند و رهبرشهید انقلاب، آن را «حرکتی دفاعی، به‌موقع و کاملاً عقلانی» توصیف کردند.





بنابراین شناخت مبانی غرب در دشمنی با اسلام وانقلاب اسلامی همچنان از موضوعات مهم و راهبردی است که باید درسطوح مختلف به آن پرداخته شود و تاکید رهبر شهید بر ضرورت آشنایی مردم بخصوص نسل جوان با اسناد لانه جاسوسی در این راستا معنی میشود اما و هزار اما که درشناسائی این اسناد زنده هم توفیق لازم را نداشته ایم نویسنده محترم کتاب " ایستگاه خیابان روزولت"می نویسد: به جرات میتوان تصرف سفارت آمریکادرتهران وبسترها و پیامدهایش را یکی از مناطق محروم تاریخ نگاری ایران معاصر دانست چرا که نزدیک به تمام آثار موجود در این موضوع، کتب و مقالات ترجمه شده از منابع آمریکائی است که میکوشد روایت آمریکائی از این واقعه را تثبیت کنند آثاری که مبتنی بر خاطرات گروگانها، مقامات آمریکائی و اخبار و گزارشات خبرگزاریهاست تا اسناد و مدارک ".





باری غرض از نوشته حاضرتذکار جدی به همه علاقه مندان به ایران، سیاسمتدران وتوانمندان در حوزه رسانه وجهاد تبیین است که چیستی و چرائی اقدام دانشجویان پیرو خط امام درتسخیر لانه جاسوسی که مطلع شناختی نو و مستند دربرنامه ریزی واقدامات شیطان بزرگ علیه ملت ایران است باردیگر بخصوص برای نسل جوان بازشناسی کنند و نشان دهند که واقعه ۱۳ آبان فرصتی بوده و هست برای افشاگری توطئه‌ها و جنایات ایالات متحده آمریکا نسبت به مردم عزیز ایران و اینکه سوابق جاسوسی و اهداف شوم آنان را بطور موثردر مراء و منظر جهانیان قرارداد، از جمله آثاری که بحق از عهده این کاربرآمده و الان دردسترس همگان است کتاب ارزشمند "ایستگاه خیابان روزولت"اثر محمد محبوبی نشر یافته درسال ۱۴۰۲ است که توانسته با نثری روان و رسا و درعین حال هوشمندانه و با مطالعه دهها هزار سند فارسی و انگلیسی و استناد به مسانید متقن، بفرموده رهبر شهید خلائی را پرکرده و یک روایت ایرانی را خلق نماید و نشان دهد که چگونه سازمان سیا از قبل و بعد از پیروزی انقلاب با استفاده از عوامل خود پیوسته در اندیشه و اقدام بازگشت به سلطه از دست رفته خود در ایران بوده است در ارزش واهمیت این کتاب تقریظ رهبر شهید خودگواه روشنی است مرقوم فرموده اند:"این گزارشی متقن و پرفایده از یک حادثه مهم درتاریخ انقلاب یعنی تسخیرلانه جاسوسی درسال ۵۸ است، این کتاب پرکننده یکی از خلائهای رسانه ای و تبلیغاتی ماست ما به جنگ روایتها در پیکارهای جهانی توجه لازم را نکرده ایم و دشمنان و بدخواهان ما از غفلت مابهره برده و بسیاری ازحوادث را وارونه نشان داده اند.





باید از نویسنده این کتاب وتلاش ارزشمندش قدردانی شود بخاطر اقدام هوشیارانه اش دراین عرصه مهم، نثرکتاب روان ورسا وتحقیق وتحلیلهای آن منطقی وصادقانه وقانع کننده است، نام انتخاب شده برای کتاب عالی است.

مهرماه ۱۴۰۳. والسلام.