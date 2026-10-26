مدیرعامل جدید استقلال یک شغله شد

به گزارش تابناک، پس از کش‌وقوس‌های فراوان در نهایت مصطفی متدین به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال انتخاب شد. متدین که از کارمندان هلدینگ خلیج فارس (مالک باشگاه) است، از مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی هلدینگ به باشگاه استقلال آمد.

متدین مدعی شده بود که مشکلی برای نشستن روی صندلی مدیریت باشگاه استقلال ندارد و از سمت خود در هلدینگ کناره‌گیری نخواهد کرد اما اکنون محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، طی حکمی حمیدرضا هوشیاری را به عنوان سرپرست پیدمکو منصوب کرد.

بر این اساس مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه استقلال برخلاف گفته‌ها از سمت قبلی خود کنار رفت تا هیچ مشکلی برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی باشگاه استقلال نداشته باشد.

منبع: ایسنا