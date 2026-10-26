به گزارش تابناک، آرتور سارگسیان کشتی‌گیر فرنگی‌کار روس که در مسابقات جهانی آستانه مدال نقره وزن 97 کیلوگرم را گرفت، معتقد است انرژی‌ای را که در نیمه‌نهایی هدر داده، در مبارزه فینال نداشت و همین دلیل باخت او بود.

در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم، سارگسیان به کریل ماسکویچ بلاروسی باخت. او در نیمه‌نهایی محمدهادی ساروی، قهرمان فعلی جهان و المپیک از ایران را شکست داده بود. نقره سارگسیان اولین مدال تیم روسیه در این تورنمنت بود.

سارگسیان بعد از ناکامی در کسب طلا گفت: حرفی برای گفتن ندارم. الان احساس خالی بودن دارم. دیروز هر چه در توان داشتم روحی و بدنی براش کشتی با ساروی صرف کردم که کاملا لازم نبود و حماقت از من بود. یک سال کامل برای رویارویی با ساروی وقت گذاشتم و آماده شدم، دنبال راه درست مقابله با او گشتم. اما امروز در فینال تمرکز نداشتم.

او در بخش بعدی افزود: بردن ساروی خیلی سخت بود. ساروی کشتی‌گیر بسیار خوبی است و متوجه می‌شوم که مسابقاتش با من برایش اهمیت ویژه‌ای دارد. تمام ایران در رقابت با روسیه هستند و این در نیمه‌نهایی دیروز مشهود بود. با این حال می‌خواهم به بلاروس و کریل ماسکویچ تبریک بگویم. او در این تورنمنت بسیار خوب ظاهر شد. باید ایراداتم را در این مسابقات بررسی کنم و برای رویدادهای بعدی خودم را آماده کنم.

منبع: ایسنا