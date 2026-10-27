هری کین برنده توپ طلای ۲۰۲۶ شد

به گزارش تابناک؛ هفتادمین مراسم سالانه توپ طلا ۲۰۲۶ ، امشب در شهر لندن برگزار شد. با توجه به شلوغی خیابان‌های لندن، مراسم امشب با ۳۰ دقیقه تاخیر برگزار شد.

لیونل مسی، لامین یامال، هری کین و کیلیان امباپه چهار نامزد نهایی توپ طلا در سال ۲۰۲۶ بودند.

در پایان این مراسم هری کین ستاره تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ سرانجام موفق شد برای نخستین بار برنده توپ طلا شود و جایزه خود را از رونالدو ستاره سال‌های نچندان دور تیم ملی برزیل دریافت کند.

همچنین الکسیا پوتیاس بازیکن تیم ملی اسپانیا نیز موفق شد به عنوان بهترین بازیکن زن در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد و برنده توپ طلا در بخش زنان شود.

لیونل مسی در ۳۹ سال و ۴ ماهگی، به مسن‌ترین بازیکنی تبدیل شد که در جمع ۱۰ نفر برتر توپ طلا قرار می‌گیرد و رکورد جان‌لوئیجی بوفون در سال ۲۰۱۷ را پشت سر گذاشت. با این حال فوق ستاره آرژانتینی ترجیح داد در این مراسم شرکت نکند تا بزرگترین غیاب آن باشد.

لامین یامال ستاره جوان بارسلونا و تیم ملی اسپانیا برای سومین بار برنده جایزه بهترین استعداد جوان در سال ۲۰۲۶ شد. همچنین ویکی لوپز نیز برنده جایزه بهترین استعداد جوان زنان در سال ۲۰۲۶ شد.



لوئیس دلافوئنته که موفق شد با اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ شود؛ عنوان برترین مربی سال در بخش مردان را تصاحب کند. همچنین پر رومرو سرمربی تیم فوتبال زنان بارسلونا، به عنوان برنده جایزه بهترین مربی سال زنان انتخاب شد.

اونای سیمون سنگربان تیم ملی اسپانیا که نقش پررنگی در قهرمانی لاروخا در جام جهانی داشت؛ بالاتر از تیبو کورتوآ، داوید رایا، امیلیانو مارتینز و سافانوف عنوان برترین دروازه‌بان سال ۲۰۲۶ را تصاحب کرد.همچنین کاتا کول دروازه‌بان تیم زنان بارسلونا، عنوان برترین سنگربان در بخش زنان را تصاحب کرد.

بوکایو ساکا ستاره تیم ملی فوتبال انگلیس و آرسنال نیز برنده جایزه سوکراتس ۲۰۲۶ برای فعالیت‌های انسان‌دوستانه و اجتماعی شد.

پاری‌سن‌ژرمن که در فصل اخیر موفق به کسب دومین عنوان قهرمانی متوالی خود در لیگ قهرمانان اروپا شده بود عنوان برترین تیم سال را تصاحب کرد. همچنین تیم زنان بارسلونا که در فصل گذشته فاتح ۴ عنوان قهرمانی از جمله لیگ قهرمانان اروپا شدند، عنوان بهترین تیم سال ۲۰۲۶ زنان را از آن خود کردند.

هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ جایزه گرد مولر را به عنوان بهترین گلزن لیگ‌های اروپایی در سال ۲۰۲۶ از آن خود کرد. همچنین شارلین کورال مهاجم 35 ساله و مکزیکی تیم بانوان پاچوکا به عنوان برنده بهترین گلزن سال در بخش زنان) انتخاب شد.

طلسم ستاره فرانسوی شکست؛ امباپه برنده توپ طلای ۲۰۲۶ شد