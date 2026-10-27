به گزارش تابناک؛ در ادامه تصویری کمتر دیده شده و جالب از بهروز وثوقی را در ۲۵ سالگی و در دومین فیلم سینمایی اش، گل گمشده و در سال ۱۳۴۱ خواهید دید.

بیوگرافی بهروز وثوقی

بهروز وثوقی، بازیگر خوشنام سینما و تئاتر ایران در تاریخ 20 اسفند 1316 در شهر خوی واقع در استان آذربایجان غربی متولد شد.

او قبل از انقلاب از طریق بازیگری به شهرت زیادی رسید و به جرات می توان گفت پس از فردین که بین مردم ایران بسیار محبوب بود نام بهروز وثوقی می درخشد.

البته در شناسنامه نام بهروز وثوقی، خلیل است. او پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و به فعالیت بازیگری خود در آنجا ادامه داد. بهروز وثوقی در ایالت های مختلف آمریکا مانند سانفرانسیسکو و لس آنجلس زندگی کرده است.

ورود بهروز وثوقی به عرصه هنری

بهروز وثوقی از بازی های ناصر ملک مطیعی بسیار خوشش می آمد و فیلم‌هایی که او بازی می‌کرد را در سینما نگاه می‌کرد. بهروز وثوقی بعد از تماشای یکی از فیلم های ناصر ملک مطیعی، ستاره سینمای ایران قبل از انقلاب به بازیگری علاقه بسیار پیدا می کند.

درواقع فردی به نام مسعود صمدی در سال 1334 زمانی که بهروز وثوقی 18 ساله بود استعداد اور را کشف کرد و او خیلی زود به کارگردانان حرفه ای ازقبیل "مسعود کیمیایی" معرفی و به شخصیت معروفی تبدیل شد؛ به گونه ای که در دهه های 40 و 50 از بازیگرهای سرشناس ایران به شمار می رفت.

لقب هنرپیشه هزارچهره را به دلیل بازی کردن بهروز وثوقی در نقش های متفاوت به او داده اند.