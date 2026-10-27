بازداشت ۲ کارمند شهرداری به اتهام اختلاس

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند از بازداشت دو نفر از کارمندان شهرداری این شهرستان به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۰۸
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بازداشت ۲ کارمند شهرداری به اتهام اختلاس

به گزارش تابناک؛ عرفان رضایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند استان همدان از بازداشت دو نفر از کارمندان شهرداری به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خبر داد؛ پرونده‌ای که با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نهاوند و با دستور قضایی وارد مرحله رسیدگی شده است. 

وی ضمن قدردانی از اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های اداره اطلاعات این شهرستان، بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال تأکید کرد. 

دادستان نهاوند تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده در چارچوب مقررات قانونی ادامه دارد و اتهامات مطرح‌شده باید در فرایند قضایی بررسی و اثبات شود. 

مردم موارد مشکوک به فساد مالی و اداری را گزارش دهند

وی همچنین از مردم خواست در صورت اطلاع از موارد مشکوک به فساد مالی و اداری، گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق مراجعه به دفتر دادستانی، اداره اطلاعات یا پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند ارائه کنند. مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های مستند می‌تواند در شناسایی تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق عمومی مؤثر باشد.

منبع: میزان

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