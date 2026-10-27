دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفیر یمن

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این ملاقات از دفاع یمن از فلسطین و نیز نبرد افتخارآمیز در برابر اسرائیل در جنگ‌های چهل‌روزه و دفاع از غزه قدردانی کرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۳۱
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دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفیر یمن

به گزارش تابناک؛  در  دیدار سرلشکر محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن؛ دو طرف به بررسی آخرین وضعیت جبهه‌های درگیری در یمن پرداختند.

قدردانی محسن رضایی از دفاع یمن از فلسطین و غزه

سرلشکر رضایی در این ملاقات از دفاع یمن از فلسطین و نیز نبرد افتخارآمیز در برابر اسرائیل در جنگ‌های ۴۰ روزه و دفاع از غزه قدردانی کرد.

خروج نیروهای خارجی از اهداف نشست چهارجانبه 

وی درباره نشست چهار جانبه اخیر در تهران گفت: این نشست با هدف ترتیبات امنیت درون‌زا در کل منطقه، خروج نیروهای خارجی و مسئله مداخله آن‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه برگزار شده است.

ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن نیز در این دیدار از مواضع سرلشکر محسن رضایی و جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد.

منبع: تسنیم

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دبیر شورای عالی امنیت ملیسفیر یمنسرلشکر محسن رضایی
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