دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفیر یمن

به گزارش تابناک؛ در دیدار سرلشکر محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر یمن؛ دو طرف به بررسی آخرین وضعیت جبهه‌های درگیری در یمن پرداختند.

قدردانی محسن رضایی از دفاع یمن از فلسطین و غزه

سرلشکر رضایی در این ملاقات از دفاع یمن از فلسطین و نیز نبرد افتخارآمیز در برابر اسرائیل در جنگ‌های ۴۰ روزه و دفاع از غزه قدردانی کرد.

خروج نیروهای خارجی از اهداف نشست چهارجانبه

وی درباره نشست چهار جانبه اخیر در تهران گفت: این نشست با هدف ترتیبات امنیت درون‌زا در کل منطقه، خروج نیروهای خارجی و مسئله مداخله آن‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه برگزار شده است.

ابراهیم محمد الدیلمی سفیر یمن نیز در این دیدار از مواضع سرلشکر محسن رضایی و جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد.

منبع: تسنیم