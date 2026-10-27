سردار حاجیان به درجه سرتیپی نائل شد

سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، با پیشنهاد فرمانده کل انتظامی کشور و تأیید فرمانده معظم کل قوا، به درجه سرتیپی ارتقا یافت.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۵۹
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سردار حاجیان به درجه سرتیپی نائل شد

به گزارش تابناک، مراسم اعطای درجه سرتیپی به جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه انتظامی کشور با حضور رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این مراسم، درجه سرتیپی سردار مهدی حاجیان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از سوی سرلشکر عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، به وی اعطا شد.

ارتقای درجه فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در چارچوب فرآیند تعیین‌شده برای اعطای درجات نظامی و با پیشنهاد فرمانده کل انتظامی کشور و تصویب فرمانده معظم کل قوا انجام شده است.

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سردار حاجیاناعطای درجهدرجه سرتیپیسردار رادان
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