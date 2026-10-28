دستگیری متهم ۶ هزار میلیارد تومانی در رشت

متهم پرونده تعهدات ارزی با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از صادرات، در عملیات پلیس آگاهی گیلان در شهرستان رشت دستگیر شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۳۵
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دستگیری متهم ۶ هزار میلیارد تومانی در رشت

به گزارش تابناک؛ سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی استان گیلان، از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور با بیش از ۶ هزار میلیارد تومان تعهد ارزی ایفا‌ نشده ناشی از صادرات خبر داد.
طبق اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، در پی صدور حکم جلب سراسری برای این متهم به اتهام عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات، دستگیری وی به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان گیلان قرار گرفت.

تعهد ارزی ۱۹ میلیون دلاری؛ علت دستگیری متهم

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه متهم ۶۷ سال دارد، افزود: میزان تعهدات ارزی ایفا‌نشده وی بیش از ۱۹ میلیون دلار، معادل تقریبی ۶ هزار میلیارد تومان، برآورد شده است.

مخفیگاه متهم در رشت شناسایی شد

حسن‌پور تصریح کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد فنی و ساعت‌ها تعقیب و مراقبت، مخفیگاه متهم را در شهرستان رشت شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وی را به دام انداختند.
وی با اشاره به انتقال متهم به پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی و مفسدان بازار ارز قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

منبع: فارس

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دستگیری متهمرشتتعهدات ارزی
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