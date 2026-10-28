به گزارش تابناک؛ کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از فرماندهان نظامی خواسته است تا فعالیت‌های آموزشی را تشدید و آمادگی رزمی را تقویت کنند و آن را «وظیفه اصلی انقلابی» آنان خواند.

دستور کیم جونگ اون برای تقویت آمادگی رزمی ارتش

خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون این اظهارات را روز سه‌شنبه در یک جلسه عکس یادگاری با شرکت‌کنندگان در سومین نشست فرماندهان ارتش خلق کره بیان کرد.

خبرگزاری مرکزی کره به نقل از کیم جونگ اون نوشت: «وظیفه اصلی انقلابی فرماندهان گروهان، تکمیل آمادگی‌های رزمی یگان‌هایشان برای آمادگی کامل برای جنگیدن و راه اجرای آن، ایجاد تحولی بنیادین در آموزش سخت و فشرده است.»

بر اساس این گزارش، او گفت که وفاداری و رهبری آنان باید از طریق موفقیت در تبدیل یگان‌هایشان به «رتبه‌هایی با صد در صد با ایمان انقلابی استوار، روحیه میهن‌پرستی و دلاوری و کارایی رزمی بی‌نظیر» نشان داده شود.

او افزود که آینده ساختن یک ارتش قدرتمند «به لطف آنان بسیار امیدوارکننده» به نظر می‌رسد. اون همچنین به آنان دستور داد تا ماهیت واقعی ارتش را «به عنوان ارتش حزب و ارتش ایدئولوژی و عناصر هسته‌ای، محکم حفظ کنند.»

طبق گزارش این رسانه، این نشست نخستین گردهمایی کل ارتش کره شمالی از زمان نهمین کنگره حزب در فوریه بود.

جنگ در سایه افزایش تنش‌های مرزی دو کره

تاکید کیم جونگ اون بر حفظ آمادگی رزمی یگان‌های ارتش این کشور در میانه تشدید تنش‌های مرزی با کره جنوبی انجام شده است. تنش‌ها میان کره شمالی و جنوبی از زمانی افزایش یافته است که پیونگ‌یانگ در آوریل ۲۰۲۴ شروع به تقویت استحکامات مرزی خود کرد. دو کشور توسط منطقه غیرنظامی از هم جدا شده‌اند که با پایان جنگ کره در سال ۱۹۵۳ با یک آتش‌بس ایجاد شد.

سئول می‌گوید کره شمالی در سال میلادی جاری ۷ هزار کارگر به مرز فرستاده است که حدود ۵۰ بار از خط مرزی نظامی که منطقه غیرنظامی را به دو نیم می‌کند، به سمت کره جنوبی عبور کرده‌اند. با این حال، کره شمالی ادعاهای سئول را رد کرده و پاک جونگ آن را «ادعایی پوچ» خواند که برای فرار از سرزنش طراحی شده است.

به گفته او، ارتش کره شمالی «بهتر از هر کس دیگری» می‌داند مرز کجاست و فقط در حال انجام وظیفه در قلمرو خود است. این مقام ارشد نظامی کره از سربازان خواست مرز را به یک «قلعه تسخیرناپذیر» تبدیل کنند.

با این حال، کره جنوبی گفت که مین‌های کره شمالی ماه گذشته باعث انفجار در مرز شد که دو سرباز این کشور را به‌شدت مجروح کرد و از پیونگ‌یانگ خواست کارهای استحکام‌بخشی را متوقف کند.

هشدار پیونگ‌یانگ درباره تحرکات نظامی کره‌جنوبی

در همین حال، کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و از مقامات ارشد حزب حاکم کره شمالی دوشنبه گذشته وضعیت در منطقه مرز جنوبی کره شمالی را «بسیار ناپایدار و خطرناک» توصیف کرده بود که «به دلیل رفتار هیجانی نسنجیده اوباش نظامی کره جنوبی» ایجاد شده است.

او در این باره گفت: «در ارتباط با وضعیت کنونی، رهبری نظامی ما اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده را از جمله استقرار سلاح‌های تهاجمی تاکتیکی در سراسر خط مرز جنوبی، به‌عنوان اقدام احتیاطی و از سرگیری پخش رادیویی با بلندگو علیه جمهوری کره را بررسی می‌کند.»

این مقام که پیشتر کره جنوبی را تهدید کرده بود که «اگر حتی یک گلوله به خاک ما اصابت کند، آن‌ها باید آماده چیزهای زیادی باشند»، هشدار داد که اگر یگان‌های مرزی به سربازانش شلیک جنگی کنند، فورا پاسخ خواهند داد.

این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که کره شمالی پس از بازتعریف کره جنوبی به‌عنوان یک دولت متخاصم و نه شریکی برای وحدت نهایی، کارهای گسترده استحکام‌بخشی مرزی از جمله موانع، جاده‌ها و مین‌گذاری را پیش می‌برد. هرگونه تنش مرزی میان دو کره می‌تواند تلاش‌های لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی برای ازسرگیری گفت‌وگو با کره شمالی و کاهش تنش‌های نظامی در این شبه‌جزیره را پیچیده‌تر کند.

منبع: ایسنا