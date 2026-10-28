آکسیوس: نتانیاهو موقتاً در قدرت می‌ماند

آکسیوس گزارش داد که در صورت شکل‌گیری بن‌بست سیاسی در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو احتمالاً به‌عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت باقی می‌ماند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۴۸
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آکسیوس: نتانیاهو موقتاً در قدرت می‌ماند

به گزارش تابناک؛ آکسیوس مدعی شد:  نتانیاهو ممکن است به‌طور موقت در رأس قوه مجریه باقی بماند

در حالی که از نظر تئوری بلوک آیزنکوت می‌تواند تلاش کند یک دولت اقلیت با حمایت دو حزب عرب را روی کار بیاورد، این سناریو بعید به نظر می‌رسد.

تداوم نخست‌وزیری موقت نتانیاهو تا انتخابات جدید

یک نتیجه نزدیک می‌تواند اسرائیل را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دهد، به‌طوری که نتانیاهو احتمالاً به‌عنوان نخست‌وزیر موقت در رأس قوه مجریه باقی می‌ماند و اپوزیسیون به رهبری آیزنکوت کنترل کنست را در دست می‌گیرد.

این سناریو می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات جدید که احتمالاً در اوایل آوریل است، ادامه یابد.

دو طرف می‌توانند برای شکستن بن‌بست تلاش کنند و یک دولت وحدت ملی بین نتانیاهو و آیزنکوت تشکیل دهند. اما چنین سناریویی نیز با توجه به اینکه هیچ‌یک از احزاب اپوزیسیون با حضور در دولتی به رهبری نتانیاهو موافقت نخواهند کرد، بعید است.

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