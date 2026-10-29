به گزارش تابناک؛ وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که آتش‌سوزی در این سایت هسته‌ای باعث ایجاد هیچ آلودگی نشده است.

به گفته مقامات آمریکایی، آتش‌سوزی روز چهارشنبه در سایت ساوانا ریور در کارولینای جنوبی که شامل آزمایشگاه ملی ساوانا ریور است رخ داد؛ مجتمعی که در طول جنگ سرد پلوتونیوم و تریتیوم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای تولید می‌کرد و در نتیجه آن، یک نفر به صورت سطحی زخمی کرد.

وزارت انرژی آمریکا بدون اعلام علت حریق اعلام کرد که آتش‌ خاموش شده، هیچ آلودگی گزارش نشده و فرد مجروح کارمندی بوده که به بیمارستان منتقل شده است.

محدودیت پروازها و تردد پس از آتش‌سوزی

به دنبال آتش‌سوزی در سایت اتمی کارولینای جنوبی، اداره هوانوردی فدرال آمریکا پروازهای این منطقه را به طور موقت محدود کرد.

طبق گزارش رسانه‌های امریکایی، سفرهای ریلی، رودخانه‌ای و زمینی نیز در این منطقه محدود شده است و کارمندانی که در عملیات واکنش اضطراری یا تعطیلی شرکت نداشتند، به عنوان یک اقدام احتیاطی در پناهگاه‌ها نگهداری می‌شوند.

طبق گزارش رویترز، آزمایشگاه ملی ساوانا ریور پس از تولید مواد برای سلاح‌های هسته‌ای در طول جنگ سرد، اکنون بر پاکسازی زباله‌ها و مدیریت مواد هسته‌ای تمرکز دارد. این بنا در اوایل دهه ۱۹۵۰ در نزدیکی جکسون، کارولینای جنوبی ساخته شد.