فاجعه مرگبار در ساختمان ۷ طبقه اهواز

رئیس سازمان آتش‌نشانی اهواز از مرگ یک کارگر در پی سقوط به چاه آسانسور در محله صد دستگاه خبر داد. فرد حادثه‌دیده بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۱۱
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فاجعه مرگبار در ساختمان ۷ طبقه اهواز

به گزارش تابناک؛ بابک ربیعی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از جان باختن یک کارگر در پی سقوط در چاه آسانسور خبر داد.

ربیعی اظهار کرد: ساعت ۸:۴۵ صبح امروز ۷ آبان‌ماه از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ این سازمان، گزارشی مبنی بر سقوط یک کارگر ساختمانی به داخل چاه آسانسور یک ساختمان هفت‌طبقه در محله صد دستگاه اهواز اطلاع‌رسانی شد.

وی با اشاره به اعزام سریع نیرو‌های آتش نشانی به محل حادثه، افزود: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات را آغاز کردند و موفق شدند پیکر کارگر را از عمق چاه آسانسور خارج کنند.

ربیعی گفت: متاسفانه فرد حادثه‌دیده بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
منبع: برنا

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