سلامتی ترامپ بازهم خبرساز شد

به گزارش تابناک؛ درحالی رسانه‌های آمریکایی خبر از لغو دو کارزار انتخاباتی ترامپ در ایالت‌های کلیدی جمهوری خواهان خبر دادند که گمانه‌زنی‌ درباره دلایل لغو این دو برنامه آنهم در این دوره حساس شدت گرفته است.

شبکه «سی‌ان‌ان» در گزارشی اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور کاملاً ناگهانی تمامی برنامه‌ها و گردهمایی‌های انتخاباتی خود برای آخر هفته جاری در ایالت‌های «کانزاس» و «آیووا» را لغو کرده است.

به نوشته سی ان ان، تصمیم ناگهانی کمپین انتخاباتی ترامپ برای متوقف کردن این برنامه‌های فشرده، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا درباره وضعیت سلامت و توانایی جسمانی وی برای حضور در میادین انتخاباتی ایجاد کرده است.

با این حال، مقامات رسمی کمپین ترامپ تا کنون دلیل روشنی برای این لغو ناگهانی ارائه نکرده‌اند.

منبع: تسنیم