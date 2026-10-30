به گزارش تابناک، رسانه های اروپایی از وقوع انفجاری مهیب در یک کارخانه مهمات‌سازی در شهر گرانادا واقع در منطقه خودمختار اندلس در اسپانیا خبر دادند.

دیلی استار در این باره گزارش داد، نیروهای پلیس ملی گارد مدنی، پلیس محلی، آتش‌نشانان و کادر درمانی از جمله دو واحد سیار مراقبت‌های ویژه به محل حادثه اعزام شده‌اند.

بر اساس گزارش ها، این انفجار در چندین منطقه از محدوده شهری احساس شد و بر اثر آن حداقل سه کارگر مجروح شده و برای مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

بر پایه این گزارش‌ها، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که انفجار در بخش «امحا» (سوزاندن مواد) کارخانه رخ داده است. احتمال دارد این انفجار در جریان یکی از آزمایش‌های معمول در این تأسیسات و بر اثر بروز نقص فنی رخ داده باشد.

تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند، نشان‌دهنده برخاستن توده بزرگی از دود از محل حادثه هستند.

انفجاری شبیه زلزله

ساکنان این منطقه و اهالی محله‌های دیگر گزارش داده‌اند که انفجاری مهیب رخ داده و آن‌ها لرزشی شبیه به یک زلزله شدید را احساس کرده‌اند.

یکی از کاربران در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که لرزش پنجره‌های خانه‌اش را حس کرده است.

وی نوشت: در موناچیل پنجره‌ها به لرزه درآمدند. نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.

فرد دیگری نیز افزود: فکر کردم صدای زلزله است.