برنده توپ طلا با بایرن تمدید کرد

هری کین، مهاجم انگلیسی باشگاه بایرن مونیخ، قرارداد خود را با این تیم آلمانی تمدید کرد تا حضورش در جمع باواریایی‌ها تا سال ۲۰۲۹ ادامه داشته باشد.



به گزارش تابناک، هری کین که تابستان ۲۰۲۳ از تاتنهام به بایرن مونیخ پیوست، قرارداد خود را تا سال ۲۰۲۹ تمدید کرد تا همچنان به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی این تیم در رقابت‌های پیش‌رو حضور داشته باشد.



برنده توپ طلای جهان از زمان حضور در مونیخ عملکرد درخشانی داشته و ۱۵۶ گل به ثمر رسانده و ۴۰ پاس گل نیز ثبت کرده است. او همچنین دو قهرمانی بوندس‌لیگا، یک قهرمانی جام حذفی و دو عنوان سوپرجام آلمان را با پیراهن بایرن به دست آورده است.



کین در کنار افتخارات تیمی، دو بار کفش طلای اروپا و سه بار عنوان آقای گلی بوندس‌لیگا را کسب کرده است. او در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز با ثبت ۷۳ گل برای باشگاه و تیم ملی، نقش مهمی در موفقیت‌های بایرن داشت و در نهایت توپ طلای ۲۰۲۶ را از آن خود کرد.

منبع: ایرنا

