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دستگیری زوج جیب‌بر در خیابان شکوفه

یک زن و مرد که با شگرد جیب‌بری اقدام به سرقت تلفن همراه شهروندان می‌کردند، در عملیات مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا در خیابان شکوفه دستگیر شدند.

کد خبر: 4200265تاریخ انتشار: 1479 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک زن و مرد به اتهام جیب‌بری در محدوده خیابان شکوفه خبر داد و گفت: در بازرسی از متهمان یک دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد و یکی از مالباختگان نیز آنان را شناسایی کرد.

شناسایی متهمان با تصاویر دوربین‌های مداربسته


سرهنگ محمد کبودتبار در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا هنگام گشت‌زنی در خیابان شکوفه به زن و مردی مشکوک شدند که مشخصات آنها با افراد تحت تعقیب مطابقت داشت.

به گفته وی، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد این دو نفر پیش‌تر با استفاده از شگرد جیب‌بری، یک دستگاه تلفن همراه را از یک واحد صنفی سرقت کرده بودند. مأموران در ادامه و طی عملیاتی هر دو متهم را دستگیر کردند.

شناسایی متهمان از سوی مالباخته


سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: در بازرسی از متهمان، یک دستگاه تلفن همراه کشف شد که بررسی‌ها نشان داد همان روز از یکی از شهروندان در ایستگاه اتوبوس تندرو در محدوده کلانتری ۱۰۹ بهارستان به سرقت رفته است.

کبودتبار ادامه داد: مالباخته پرونده قبلی نیز با حضور در کلانتری، این دو نفر را به‌عنوان مظنونان سرقت شناسایی کرد.

وی در پایان گفت: متهمان با دستور قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی، بررسی احتمال ارتکاب سرقت‌های دیگر و شناسایی سایر مالباختگان تحت نظر قرار گرفتند.

منبع: میزان

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