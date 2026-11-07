دختری با ۵ مادر در یک خانواده! +فیلم

دختر نوجوان متعلق به دهستانی در شهر طارم سفلی، همزمان با مادر خود و چهار مادر دیگرش زندگی می کند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تصور کنید در یک دورهمی خانوادگی، شش نسل از یک خانواده کنار هم بنشینند؛ از مادربزرگی ۱۱۵ ساله تا کوچک‌ترین عضو خانواده که هنوز در آغاز راه زندگی است.

یک تصویر جالب و کم‌نظیر از یک خانواده در طارم سفلی ، مدتی است در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. ماجرای این خانواده با انتشار تصاویری از حضور شش نسل مادر و دختر در کنار یکدیگر، بازتاب پیدا کرده است؛ تصویری که در آن ننه ثریا، مادربزرگ ۱۱۵ ساله خانواده، در کنار فرزندان، نوه‌ها، نتیجه‌ها و نسل‌های بعدی دیده می‌شود.

این ویدئو ابتدا در صفحه محلی «رسانه طارم خندان» منتشر شده و سپس در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب یافته است. نکته جالب این ماجرا، حضور شش نسل از زنان یک خانواده در یک قاب است؛ اتفاقی که به ندرت می‌توان نمونه‌ای از آن را در یک خانواده مشاهده کرد. در این میان، آیلین خانم کوچک‌ترین نسل این خانواده است؛ دختری که به تعبیر منتشرکنندگان ویدئو، ننه ثریا توانسته است ندیده خود را نیز ببیند.

اما پشت این تصویر شیرین و لبخندهای خانوادگی، قصه‌ای از فراز و نشیب‌های بیش از یک قرن زندگی نیز نهفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این خانواده، ننه ثریا در طول زندگی خود داغ دو دخترش را دیده و دو نفر از نوه‌هایش نیز در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به شهادت رسیده‌اند؛ خاطراتی تلخ که در کنار شادی دیدن نسل‌های بعدی، بخشی از تاریخ زندگی او را تشکیل می‌دهد.

به این ترتیب، ننه ثریا را می‌توان راوی زنده بیش از یک قرن از تاریخ یک خانواده دانست؛ زنی که از روزگار نسل‌های قدیمی‌تر تا دنیای امروز و حضور کوچک‌ترین اعضای خانواده را به چشم دیده است. شاید عنوان «پنج مادر در یک خانواده» برای این تصویر جذابیت رسانه‌ای داشته باشد، اما آنچه این خانواده را متفاوت می‌کند، حضور شش نسل در کنار یکدیگر و داستان زندگی زنی است که ۱۱۵ سال از عمرش را پشت سر گذاشته است.







