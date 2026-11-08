خط و نشان سپاه: مین‌ها منتظرند

سخنگوی سپاه با تأکید بر کنترل کامل این آبراه راهبردی از سوی نیروی دریایی سپاه، نسبت به سرنوشت شناورهای متخلف و خطر برخورد با مین‌های سرگردان هشدار داد.