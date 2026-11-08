||16:29
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبررد شایعه حمله سایبری به شبکه برق پایتخت
2793بازدید
۰

خط و نشان سپاه: مین‌ها منتظرند

سخنگوی سپاه با تأکید بر کنترل کامل این آبراه راهبردی از سوی نیروی دریایی سپاه، نسبت به سرنوشت شناورهای متخلف و خطر برخورد با مین‌های سرگردان هشدار داد.

کد خبر: 4200587تاریخ انتشار: 2793 بازدید۰

images

به گزارش تابناک؛ سردار محبی، سخنگوی سپاه گفت: تنگه هرمز تماماً تحت کنترل نیروی دریایی سپاه است و هر شناور متخلف سرنوشتی جز برخورد با مین‌های سرگردان در محدوده پرخطر تنگه هرمز ندارد.

وی در ادامه گفت: زمانی که شروط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نمی‌شود.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

سخنگوی سپاهسردار محبیمین دریایی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.