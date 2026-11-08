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خط و نشان سپاه: مینها منتظرند
سخنگوی سپاه با تأکید بر کنترل کامل این آبراه راهبردی از سوی نیروی دریایی سپاه، نسبت به سرنوشت شناورهای متخلف و خطر برخورد با مینهای سرگردان هشدار داد.
به گزارش تابناک؛ سردار محبی، سخنگوی سپاه گفت: تنگه هرمز تماماً تحت کنترل نیروی دریایی سپاه است و هر شناور متخلف سرنوشتی جز برخورد با مینهای سرگردان در محدوده پرخطر تنگه هرمز ندارد.
وی در ادامه گفت: زمانی که شروط ایران محقق نشود، تنگه هرمز باز نمیشود.
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