تیم ملی فوتبال ایران عازم آبادان شد

کاروان تیم ملی فوتبال ایران تهران را به مقصد آبادان ترک کرد تا پس از آن به‌صورت زمینی راهی بصره عراق شود.





به گزارش تابناک؛ پس از لغو پرواز مستقیم کاروان تیم ملی فوتبال ایران به بصره، اعضای این تیم ساعت ۱۲: ۵۰ امروز(سه‌شنبه) با پرواز اختصاصی راهی آبادان شدند.

تغییر مسیر کاروان تیم ملی

ملی‌پوشان پس از ورود به آبادان، مسیر باقی‌مانده تا شهر بصره عراق را به‌صورت زمینی طی خواهند کرد تا خود را برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی برابر تیم‌های ملی فلسطین و عراق آماده کنند.

دو دیدار تدارکاتی شاگردان قلعه‌نویی در ورزشگاه بصره

تیم ملی فوتبال ایران ۲۳ آبان در نخستین دیدار خود به مصاف فلسطین می‌رود و ۲۶ آبان نیز برابر تیم ملی عراق صف‌آرایی خواهد کرد. این ۲ مسابقه در ورزشگاه بین‌المللی بصره انجام می‌شود.

تیم ملی فوتبال ایران طبق رایزنی‌های صورت گرفته قرار بود ساعت ۱۲ ظهر امروز با پرواز اختصاصی از فرودگاه مهرآباد برای برگزاری ۲ دیدار تدارکاتی عازم بصره عراق شود که با کارشکنی عراقی‌‍‌ها در عدم صدور مجوز پرواز برنامه خود را تغییر دادند.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال