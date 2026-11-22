منابع پاکستانی گزارش دادند شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان سفر رسمی خود به ایران و روسیه را از تاریخ ۳۰ نوامبر (۹ آذر) آغاز خواهد کرد.

برنامه سفر شهباز شریف به ایران و روسیه



به گزارش تابناک، منابع پاکستانی شامگاه یکشنبه با اشاره به برنامه‌های آتی شهباز شریف گزارش دادند: «نخست‌وزیر پاکستان به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تا دوم دسامبر در مسکو اقامت خواهد داشت و در این مدت با مقام‌های ارشد روسیه دیدار می‌کند و در یک مجمع تجاری نیز حضور خواهد یافت.»

گفته شده است که مذاکرات دو طرف بر موضوعاتی همچون تجارت دوجانبه، انرژی، دفاع و احیای مجتمع فولاد پاکستان متمرکز خواهد بود.

شهباز شریف همچنین روز سوم دسامبر (۱۲ آذر) وارد تهران خواهد شد تا در هجدهمین اجلاس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شرکت کند و با مقام‌های ایرانی نیز دیدار داشته باشد.

منبع: ایسنا