آمار قابلتوجه از جنوب استان
ثبت ۵۹۰۰ مورد عقربگزیدگی و مارگزیدگی در جنوب سیستان و بلوچستان
گروه استانها - در هفت ماه نخست امسال ۵ هزار و ۹۰۰ مورد گزش عقرب و مار در ۶ شهرستان زیر پوشش دانشکده علوم پزشکی چابهار ثبت شده است؛ آماری که ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و دسترسی سریع مردم مناطق روستایی به خدمات درمانی را نشان میدهد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، شرایط اقلیمی گرم، پراکندگی سکونتگاههای روستایی و نزدیکی برخی مناطق مسکونی به زیستگاههای طبیعی از عوامل افزایش احتمال مواجهه شهروندان با عقرب و مار در جنوب استان است.
بر اساس آمار اعلامشده، در هفت ماه نخست سال جاری مجموع موارد ثبتشده عقربگزیدگی و مارگزیدگی در ۶ شهرستان زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی چابهار به ۵ هزار و ۹۰۰ مورد رسیده است.
گستردگی جغرافیایی منطقه و فاصله برخی روستاها از مراکز درمانی، ضرورت دسترسی سریع افراد گزیدهشده به خدمات پزشکی و تأمین مستمر پادزهر در مراکز بهداشتی و درمانی را افزایش داده است.
کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند افراد در صورت گزش باید از اقدامات خودسرانه پرهیز کرده و در کوتاهترین زمان ممکن به مرکز درمانی مراجعه کنند.
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