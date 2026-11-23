گروه استان‌ها - در هفت ماه نخست امسال ۵ هزار و ۹۰۰ مورد گزش عقرب و مار در ۶ شهرستان زیر پوشش دانشکده علوم پزشکی چابهار ثبت شده است؛ آماری که ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و دسترسی سریع مردم مناطق روستایی به خدمات درمانی را نشان می‌دهد.

ثبت ۵۹۰۰ مورد عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، شرایط اقلیمی گرم، پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی و نزدیکی برخی مناطق مسکونی به زیستگاه‌های طبیعی از عوامل افزایش احتمال مواجهه شهروندان با عقرب و مار در جنوب استان است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در هفت ماه نخست سال جاری مجموع موارد ثبت‌شده عقرب‌گزیدگی و مارگزیدگی در ۶ شهرستان زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی چابهار به ۵ هزار و ۹۰۰ مورد رسیده است.

گستردگی جغرافیایی منطقه و فاصله برخی روستاها از مراکز درمانی، ضرورت دسترسی سریع افراد گزیده‌شده به خدمات پزشکی و تأمین مستمر پادزهر در مراکز بهداشتی و درمانی را افزایش داده است.

کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند افراد در صورت گزش باید از اقدامات خودسرانه پرهیز کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی مراجعه کنند.