اکسیرپرگاس (ExirPergas)، برند تجاری شرکت پوشش اکسیر پارسه، از تولیدکنندگان ایرانی انواع رنگ صنعتی، ترافیکی، اپوکسی، پلی‌یورتان، آلکیدی، جدولی و پوشش‌های محافظتی است.

صنعت رنگ و پوشش‌های محافظتی یکی از بخش‌های مهم زنجیره تأمین صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و پروژه‌های عمرانی است. در این صنایع، کیفیت رنگ تنها به ظاهر سطوح محدود نمی‌شود؛ بلکه مقاومت در برابر خوردگی، شرایط محیطی و دوام پوشش، نقش مهمی در حفاظت از تجهیزات و زیرساخت‌ها دارد.

اکسیرپرگاس (ExirPergas)، برند تجاری شرکت پوشش اکسیر پارسه، از تولیدکنندگان ایرانی انواع رنگ صنعتی، ترافیکی، اپوکسی، پلی‌یورتان، آلکیدی، جدولی و پوشش‌های محافظتی است که با برخورداری از سه واحد تولیدی و کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم، در زمینه تأمین رنگ‌های تخصصی موردنیاز صنایع کشور فعالیت می‌کند.

کارخانه رنگ اکسیرپرگاس؛ سه واحد تولیدی و توسعه صنعت رنگ

پیشینه فعالیت اکسیرپرگاس به سال ۱۳۸۶ و آغاز همکاری صنعتی با شرکت آلمانی Ceramic Polymer بازمی‌گردد. این همکاری زمینه کسب تجربه در فناوری تولید پوشش‌های صنعتی و سیستم‌های محافظتی را فراهم کرد.

پس از پایان همکاری در سال ۱۳۹۲، مجموعه با اتکا به دانش فنی متخصصان داخلی، فعالیت مستقل خود را توسعه داد و در سال ۱۳۹۴ فاز نخست کارخانه تولید رنگ را در شهرک صنعتی شکوهیه قم راه‌اندازی کرد.

این کارخانه با برخورداری از سه واحد تولیدی، در زمینی به مساحت حدود ۸۰۰۰ مترمربع احداث شده و ظرفیت اسمی اولیه آن، تولید سالانه ۶ میلیون کیلوگرم، معادل ۶ هزار تن رنگ و پوشش اعلام شده است.

یکی از مراحل مهم توسعه اکسیرپرگاس، راه‌اندازی واحد اختصاصی رزین‌سازی با حضور دکتر سید محمدتقی شاهچراغی، استاندار وقت قم، بوده است. تولید بخشی از رزین‌های مصرفی در مجموعه، امکان کنترل مستقیم‌تر مشخصات مواد اولیه و توسعه فرمولاسیون محصولات را فراهم کرده است.

تولید انواع رنگ اپوکسی و پلی‌یورتان صنعتی

یکی از حوزه‌های تخصصی اکسیرپرگاس، تولید رنگ‌های اپوکسی و پلی‌یورتان برای حفاظت از سازه‌ها و تجهیزات صنعتی است.

سبد محصولات این مجموعه شامل رنگ اپوکسی پلی‌آمید، اپوکسی پلی‌آمین، پرایمر زینک ریچ اپوکسی، پرایمر زینک فسفات، رنگ میانی اپوکسی های‌بیلد، اپوکسی گلس‌فلیک و پوشش‌های اپوکسی بدون حلال است.

همچنین رنگ‌های رویه پلی‌یورتان، متناسب با مشخصات فنی، برای حفاظت از تجهیزات و سازه‌های فلزی در شرایط مختلف محیطی کاربرد دارند.

تولید پرایمر، رنگ میانی و پوشش نهایی، امکان تأمین سیستم‌های پوششی چندلایه متناسب با الزامات پروژه را برای این تولیدکننده فراهم کرده است.





رنگ ترافیکی، آلکیدی و جدولی برای پروژه‌های عمرانی

اکسیرپرگاس در حوزه تولید رنگ ترافیکی سرد تک‌جزئی و دوجزئی نیز فعالیت دارد. محصولات رنگ ترافیکی برای خط‌کشی خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و مسیرهای جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در سوابق این مجموعه، فعالیت‌هایی مرتبط با پروژه‌های راهداری استان‌های مختلف و مستنداتی مربوط به فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی ثبت شده است.

همچنین آزمایش میدانی رنگ‌های ترافیکی در محور قم–تهران با حضور عوامل راهداری استان قم، از فعالیت‌های فنی این تولیدکننده بوده است.

رنگ‌های آلکیدی صنعتی و رنگ‌های جدولی آکریلیک و آلکیدی نیز بخشی از محصولات اکسیرپرگاس هستند که در رنگ‌آمیزی تجهیزات صنعتی و سطوح شهری کاربرد دارند.

پوشش‌های دریایی و کفپوش‌های صنعتی

در محیط‌های صنعتی و دریایی، حفاظت از سطوح در برابر رطوبت، نمک و عوامل خورنده اهمیت ویژه‌ای دارد.

اکسیرپرگاس با تولید پوشش‌هایی مانند زینک اتیل سیلیکات، زینک ریچ اپوکسی و اپوکسی گلس‌فلیک، محصولاتی برای حفاظت از سازه‌های فلزی و تجهیزات صنعتی ارائه می‌کند.

این مجموعه همچنین در زمینه تولید و اجرای کفپوش‌های اپوکسی و پلی‌یورتان برای سالن‌های تولید، پارکینگ‌ها و فضاهای تخصصی فعالیت دارد.

وندورلیست‌های نفت، پتروشیمی، راه و شهرسازی و فرودگاهی

یکی از بخش‌های مهم سوابق حرفه‌ای اکسیرپرگاس، حضور در فرآیندهای ارزیابی تأمین‌کنندگان و فهرست‌های وندوری صنایع مختلف کشور است.

بر اساس مستندات مجموعه، اکسیرپرگاس دارای سوابق حضور در وندورلیست‌های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، حوزه راه و شهرسازی و مجموعه‌های فرودگاهی است.

همچنین در سوابق پروژه‌ای این تولیدکننده، تأمین پوشش‌های صنعتی در ارتباط با پالایشگاه نفت تهران، پتروشیمی دماوند، پتروشیمی برزویه و پروژه فاز ۱۸ پارس جنوبی ثبت شده است.

این سوابق، بخشی از تجربه اکسیرپرگاس در تعامل با کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌های صنعتی و زیرساختی کشور را نشان می‌دهند.

استاندارد ملی ایران و کنترل کیفیت محصولات

اکسیرپرگاس با برخورداری از آزمایشگاه کنترل کیفیت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بررسی مشخصات فنی محصولات را در فرآیند تولید دنبال می‌کند.

این مجموعه دارای استاندارد ملی ایران در حوزه رنگ‌های آلکیدی و صنعتی است و در کنار آن، سوابق آزمون محصولات در مراکز تخصصی بیرونی را نیز در مستندات خود ثبت کرده است.

گزارش‌های مرتبط با پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، آزمون رنگ‌های ترافیکی و ارزیابی پرایمرهای ضدخوردگی، بخشی از مدارک فنی مجموعه را تشکیل می‌دهند.

وجود استانداردهای محصول، مدارک آزمایشگاهی و دیتاشیت‌های فنی، امکان بررسی مشخصات و عملکرد پوشش‌ها را برای کارشناسان و کارفرمایان فراهم می‌کند.

اکسیرپرگاس؛ تولیدکننده ایرانی رنگ و پوشش‌های تخصصی

توسعه زیرساخت تولید، برخورداری از سه واحد تولیدی، واحد رزین‌سازی، امکانات آزمایشگاهی و تنوع محصولات، از ویژگی‌های اکسیرپرگاس در صنعت رنگ ایران است.

این مجموعه با تمرکز بر تولید رنگ‌های صنعتی، ترافیکی و پوشش‌های محافظتی، فعالیت خود را در تأمین نیاز پروژه‌های صنعتی و عمرانی ادامه می‌دهد.

اطلاعات بیشتر درباره محصولات، کاتالوگ‌ها، مشخصات فنی و سوابق شرکت پوشش اکسیر پارسه با برند اکسیرپرگاس، از طریق وب‌سایت رسمی www.exirpergas.com در دسترس است.



