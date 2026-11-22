ممنوعیت صادرات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی با هدف تأمین نیاز بازار داخلی و در پی افزایش قیمت این محصولات ابلاغ شد.

صادرات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی ممنوع شد

به گزارش تابناک؛ «صادرات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی با ابلاغ سازمان توسعه تجارت ایران به گمرکات اجرایی ممنوع شد.» این تصمیم پس از درخواست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و با استناد به شرایط اضطراری بازار و ضرورت تأمین نیاز داخلی اتخاذ شده است.

بازار این محصولات در هفته‌های گذشته با افزایش قابل توجه قیمت روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که نرخ گوجه‌فرنگی به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسید و قیمت سیب‌زمینی و پیاز نیز از ۱۰۰ هزار تومان فراتر رفت. هم‌زمانی این افزایش قیمت با تداوم صادرات، بار دیگر موضوع تقدم تأمین بازار داخلی بر توسعه صادرات محصولات غذایی را مطرح کرد.

ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز نشان می‌دهد اولویت صادراتی در محصولات مختلف باید با وضعیت عرضه و تقاضای داخلی هماهنگ شود؛ چراکه صادرات بدون توجه به نیاز بازار داخل می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر شود.

منبع: فارس