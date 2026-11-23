عراقچی با تأکید بر تداوم دیپلماسی و مقاومت گفت: مسیر مذاکره را برای رفع تحریم‌ها باز نگه می‌داریم، اما در برابر فشارهای دشمن نیز ایستادگی می‌کنیم.

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (دوشنبه) دوم آذرماه در اختتامیه سمینار روسای دفاتر استانی وزارت امور خارجه بیان کرد: ما دو سال گذشته را در شرایط بسیار استثنایی سر کردیم. دو سالی که مملو از فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. دو جنگ، که جنگ دوم آن به نوعی هنوز هم ادامه دارد، فشارهای اقتصادی شدید، توطئه‌های داخلی، ترورهای گسترده، اقدامات تروریستی، تلاش برای شورش و تلاش برای تسلیح گروه‌های ضدانقلاب خارجی و هر آنچه دشمن در چنته داشت در این دو سال رو کرد.

وی افزود: هدف آنها یک چیز بود دو کلمه‌ای که در ابتدای جنگ ۱۲ روزه ترامپ به زبان آورد و در ابتدای جنگ ۴۰ روزه تکرار کرد. «تسلیم بدون قید و شرط جمهوری اسلامی ایران». تغییر رژیم، تجزیه ایران و هر توطئه‌دیگری که داشتند را امتحان کردند و در هیچکدام به نتیجه نرسیدند.

مقاومت ایران در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل

عراقچی گفت: در جنگ ۱۲ روزه بعد از ۱۲ روزه از تسلیم بدون قید و شرط به «آتش‌بس بدون قید و شرط» رسیدند و در جنگ ۴۰ روزه نیز تقریباً بعد از ۲۰ روز از «تسلیم بدون قید و شرط» به «مذاکره بدون قید و شرط» و تلاش برای رسیدن به توافق و دیپلماسی رسیدند که ماجراهای مفصلی دارد و هنوز هم به نوعی ادامه دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: در این دو سال، هم دولت، هم نیروهای مسلح، هم همه کارگزاران جمهوری اسلامی و هم همه مردم در میدان حضور داشتند.

وی با ذکر این نکته که ایستادگی در مقابل همه این فشارها کار آسانی نیست و کار هر ملتی هم نیست، خاطرنشان کرد: کسی تردیدی ندارد که آمریکا، بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین سلاح‌ها، بزرگ‌ترین ذخایر مهمات، پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها و ناوهای بزرگ، همه را در اختیار دارد.

عراقچی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی نیز مدعی است یا به‌عنوان بزرگ‌ترین ارتش ظاهری منطقه غرب آسیا شناخته می‌شد. این دو، به اتفاق یکدیگر و با همراهی و همکاری اروپایی‌ها که خودشان اخیراً اعتراف کردند همه پایگاه‌های هوایی‌شان در اختیار جنگنده‌های آمریکایی بوده و در تحریم‌ها مشارکت کردند و حمایت سیاسی انجام دادند.

وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از کشورهای منطقه نیز به این مجموعه اضافه شدند، یادآور شد: با این حال، همه اینها در کنار هم جمع شدند و نتوانستند حریف مردم ایران شوند.

به گفته عراقچی این کار ساده‌ای نبود که مردم ایران انجام داد، این یک مقاومت بسیار بزرگی بوده است. وقتی دشمنان برای از بین بردن شما و بقای شما وارد جنگ می‌شوند، مقاومت یعنی پیروزی و نرسیدن آنها به اهدافشان یعنی شکست.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین اظهار داشت: رمز پیروزی ما در ۴۷ سال گذشته و به ویژه در دو سال گذشته، مقاومت بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه مأموریت‌های متعددی را به‌خصوص در شرایط جنگی کنونی به عهده دارد، افزود: صدای بر حق مردم ایران باشد و این صدا را به گوش جهانیان برساند، در مجامع بین‌المللی و حقوقی از مواضع ایران دفاع کرده و این مواضع را بیان کند و در رسانه‌ها حضور یابد. این بخشی از مأموریت آن است و اینکه برای کشور راهگشایی دیپلماتیک انجام دهد.

دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها در کنار تقویت مقاومت

عراقچی اظهار داشت: مسیر مذاکراتی را طی کند و برای رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره تلاش کند وظیفه وزارت امور خارجه است و اینکه این وظیفه کجا و چگونه به کار گرفته شود، امر دیگری است که تشخیص آن با مدیریت عالی کشور است. اما وظیفه ما این است که در عرصه دیپلماتیک، مسیر مذاکره و راه‌حل سیاسی را باز و هموار کنیم که این کار را همواره انجام داده‌ایم.

وزیر امور خارجه گفت: یک وظیفه مهم داریم و آن کمک به تاب آوری و مقاومت کشور است. ما باید هر آنچه می‌توانیم به کشور، مجموعه نهادهای اجرایی کشور و مردم خود کمک کنیم که در مقابل این فشارها و هجمه‌های سنگین بتوانند ایستادگی کرده و تاب آوری داشته باشند و این فشارها را از سر رد کنند.

وزیر خارجه بیان کرد: اگر ما در این مقاومت پیروز شویم، این فشارها از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: ممکن است از طریق مذاکره و راه‌حل‌های سیاسی هم مقدور باشد آن وظیفه‌ای است که بر عهده ماست و انجام هم خواهیم داد هر موقع لازم باشد. وظیفه خود را فراموش نکرده‌ایم. ولی همزمان وظیفه داریم کمک کنیم که کشور بتواند در مقابل فشارها و تحریم‌های ایستادگی کند تا جایی که دشمنان ما از این تحریم‌ها و فشارها ناامید شوند.

عراقچی بیان کرد: اگر ناامید شدند، دیگر سراغ این فشارها نخواهند رفت. راه‌حل اصولی برای مقابله با هر تحریم و فشاری این است که شما تحریم کنندگان و فشار آورندگان را از تلاش خود ناامید کنی.