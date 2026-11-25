گروه استان‌ها - در رزمایش «جان‌فدایان ایران» شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم بود؛ حضوری که از خیابان‌های شهر تا آب‌های خلیج فارس امتداد یافت و تصویری از همبستگی و آمادگی مردمی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، خودروها و شناورها در کنار گروه‌های مختلف مردمی در این رزمایش حضور داشتند و پرچم ایران در بخش‌های مختلف این اجتماع به اهتزاز درآمد.

جوانان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و پیشکسوتان نیز در این برنامه حضور داشتند و هر یک از زاویه‌ای بر اهمیت حفظ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

در این میان، حضور نسل جوان در کنار پیشکسوتان دفاع مقدس از جلوه‌های قابل توجه رزمایش بود؛ حضوری که برگزارکنندگان آن را نشانه استمرار روحیه مقاومت و وطن‌دوستی در نسل‌های مختلف عنوان کردند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، حضور مردم را نشانه پایبندی آنان به ایران و آمادگی برای دفاع از کشور دانست و تأکید کرد مردم در برابر تهدیدها میدان را خالی نخواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر نیز با اشاره به برگزاری این اجتماع در ساحل خلیج فارس، حضور مردم را حامل پیامی روشن برای دشمنان دانست و گفت بوشهری‌ها همچنان در دفاع از ایران و مقابله با تهدیدهای خارجی پیشگام هستند.

رزمایش «جان‌فدایان ایران» در بوشهر در حالی برگزار شد که حضور همزمان اقشار مختلف مردم در کنار نیروهای مسلح، تصویری از همبستگی اجتماعی و ملی را در ساحل خلیج فارس به نمایش گذاشت.