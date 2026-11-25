گروه استان‌ها - استاندار بوشهر در رزمایش بزرگ «بوشهر جان‌فدا» با قدردانی از حضور باشکوه جوانان بسیجی و اقشار مختلف مردم در این رزمایش گفت: امروز وفاق ملی، ضرورتی راهبردی و پشتوانه استحکام وحدت و انسجام کشور است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر در رزمایش بزرگ «بوشهر جان‌فدا» که با حضور پرشور جوانان بسیجی و اقشار مختلف مردم در ساحل خلیج فارس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای استان بوشهر و قائد شهید امت، بر نقش موثر نیروهای مسلح و بسیجیان در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

استاندار بوشهر با قدردانی از حضور باشکوه و گسترده جوانان بسیجی و دست‌اندرکاران برگزاری این آیین، فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان و اعضای شورای تأمین و مدیران استان، اظهار کرد: بسیج جلوه‌ای ماندگار از حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های دفاع از استقلال، عزت و امنیت کشور است.

وی استان بوشهر را با پیشینه‌ای درخشان و پرافتخار از مقاومت و ایستادگی، همواره نماد غیرت، دریادلی و آزادگی دانست و افزود: شما جان فدایان فداکار و سلحشور با حضور حماسی و پرافتخار خود در این رزمایش، جلوه‌ای از ایمان، حمیت، وفاداری و آمادگی برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتید.

زارع با تأکید بر حفظ و تقویت وحدت و انسجام، خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام ملی، بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانه اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است.