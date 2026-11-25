«رزمایش بوشهر جانفدا»؛ نمایش وحدت، همبستگی و آمادگی مردم برای دفاع از میهن
گروه استانها - استاندار بوشهر در رزمایش بزرگ «بوشهر جانفدا» با قدردانی از حضور باشکوه جوانان بسیجی و اقشار مختلف مردم در این رزمایش گفت: امروز وفاق ملی، ضرورتی راهبردی و پشتوانه استحکام وحدت و انسجام کشور است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «ارسلان زارع» استاندار بوشهر در رزمایش بزرگ «بوشهر جانفدا» که با حضور پرشور جوانان بسیجی و اقشار مختلف مردم در ساحل خلیج فارس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای استان بوشهر و قائد شهید امت، بر نقش موثر نیروهای مسلح و بسیجیان در صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
استاندار بوشهر با قدردانی از حضور باشکوه و گسترده جوانان بسیجی و دستاندرکاران برگزاری این آیین، فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان و اعضای شورای تأمین و مدیران استان، اظهار کرد: بسیج جلوهای ماندگار از حضور آگاهانه مردم در صحنههای دفاع از استقلال، عزت و امنیت کشور است.
وی استان بوشهر را با پیشینهای درخشان و پرافتخار از مقاومت و ایستادگی، همواره نماد غیرت، دریادلی و آزادگی دانست و افزود: شما جان فدایان فداکار و سلحشور با حضور حماسی و پرافتخار خود در این رزمایش، جلوهای از ایمان، حمیت، وفاداری و آمادگی برای دفاع از میهن و آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتید.
زارع با تأکید بر حفظ و تقویت وحدت و انسجام، خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام ملی، بزرگترین سرمایه و پشتوانه اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است.
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