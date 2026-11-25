گروه استان‌ها - فرمانده سپاه ثارالله خارگ با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های نسل جوان گفت: میدان جهاد امروز تنها در عرصه نظامی خلاصه نمی‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند با حضور در عرصه‌های علمی، فناوری، ورزشی و دفاعی، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «محسن مشتاقی» فرمانده سپاه ثارالله خارگ، در یادواره شهدای دانش‌آموزی که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار کرد: شهدای دانش‌آموز در دوران خود از فرصت‌ها برای دفاع از کشور استفاده کردند و امروز نیز نسل جوان باید با شناخت راه و منش آنان، استعدادهای خود را در مسیر پیشرفت ایران به کار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و خلاقانه دانش‌آموزان و فرهنگیان افزود: بسیاری از استعدادها در مدارس وجود دارد که با حمایت، برنامه‌ریزی و ایجاد فرصت می‌توان آنها را شناسایی و شکوفا کرد.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ ادامه داد: ادامه مسیر شهدا به معنای بازتولید شرایط دوران دفاع مقدس نیست؛ امروز عرصه‌های علم و فناوری، ورزش و توانمندی‌های دفاعی، میدان‌های جدیدی برای تلاش و افتخارآفرینی نسل جوان هستند.

مشتاقی همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی و چالش‌های فرهنگی بر نوجوانان، شناخت تاریخ و آشنایی با زندگی شهدا را یکی از راه‌های تقویت هویت و مسئولیت‌پذیری نسل جدید دانست.

وی بر ضرورت میدان دادن به دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت شوراهای دانش‌آموزی و مشارکت خود نوجوانان برای تربیت نسلی فعال و مسئولیت‌پذیر استفاده شود.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ در پایان، همکاری خانواده‌ها، فرهنگیان و مجموعه‌های فرهنگی را برای رشد نسل آینده ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت مدارس برای پرورش استعدادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان تأکید کرد.