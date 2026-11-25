ادامه راه شهدای دانشآموز از مسیر علم و پیشرفت میگذرد
گروه استانها - فرمانده سپاه ثارالله خارگ با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای نسل جوان گفت: میدان جهاد امروز تنها در عرصه نظامی خلاصه نمیشود و دانشآموزان میتوانند با حضور در عرصههای علمی، فناوری، ورزشی و دفاعی، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر، «محسن مشتاقی» فرمانده سپاه ثارالله خارگ، در یادواره شهدای دانشآموزی که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار کرد: شهدای دانشآموز در دوران خود از فرصتها برای دفاع از کشور استفاده کردند و امروز نیز نسل جوان باید با شناخت راه و منش آنان، استعدادهای خود را در مسیر پیشرفت ایران به کار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و خلاقانه دانشآموزان و فرهنگیان افزود: بسیاری از استعدادها در مدارس وجود دارد که با حمایت، برنامهریزی و ایجاد فرصت میتوان آنها را شناسایی و شکوفا کرد.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ ادامه داد: ادامه مسیر شهدا به معنای بازتولید شرایط دوران دفاع مقدس نیست؛ امروز عرصههای علم و فناوری، ورزش و توانمندیهای دفاعی، میدانهای جدیدی برای تلاش و افتخارآفرینی نسل جوان هستند.
مشتاقی همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی و چالشهای فرهنگی بر نوجوانان، شناخت تاریخ و آشنایی با زندگی شهدا را یکی از راههای تقویت هویت و مسئولیتپذیری نسل جدید دانست.
وی بر ضرورت میدان دادن به دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت شوراهای دانشآموزی و مشارکت خود نوجوانان برای تربیت نسلی فعال و مسئولیتپذیر استفاده شود.
فرمانده سپاه ثارالله خارگ در پایان، همکاری خانوادهها، فرهنگیان و مجموعههای فرهنگی را برای رشد نسل آینده ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت مدارس برای پرورش استعدادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان تأکید کرد.
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