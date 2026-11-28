گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به دشواری‌ها و اقتضائات خدمت در مجموعه‌های نظامی و انتظامی، صبر و حمایت خانواده‌های کارکنان این مجموعه‌ها را بخشی از تلاش برای حفظ امنیت جامعه دانست و بر نقش محبت، همدلی و احترام متقابل در پایداری زندگی مشترک تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، آیت‌الله «مرتضی مطیعی» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در دیدار با خانواده‌های کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان، با استناد به آموزه‌های قرآن کریم، خانواده را کانون شکل‌گیری آرامش، مودت و رحمت دانست و اظهار کرد: در آیه ۲۱ سوره مبارکه روم، خداوند متعال این سه مفهوم را از نشانه‌ها و حکمت‌های تشکیل خانواده معرفی کرده است؛ مفاهیمی که باید در رفتار و روابط اعضای خانواده نمود داشته باشند.

وی با بیان اینکه آرامش در زندگی مشترک تنها به حضور فیزیکی همسران در کنار یکدیگر محدود نمی‌شود، افزود: آرامش حقیقی زمانی در محیط خانواده شکل می‌گیرد که اعضای آن از نظر روحی و عاطفی در کنار یکدیگر احساس امنیت، محبت و درک متقابل داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به شرایط کاری کارکنان نیروهای مسلح و مجموعه انتظامی بیان کرد: ماهیت مأموریت‌های این نیروها گاهی اقتضا می‌کند کارکنان برای مدت طولانی یا به‌صورت شبانه‌روزی در محل خدمت حضور داشته باشند و فرصت کمتری برای بودن در کنار خانواده پیدا کنند؛ در چنین شرایطی، صبوری و همراهی همسران و فرزندان، پشتوانه‌ای مهم برای انجام مسئولیت‌های آنان به شمار می‌رود.

تفاوت مفاهیم مودت و رحمت

وی در ادامه به تفاوت مفاهیم مودت و رحمت اشاره کرد و یادآور شد: مودت، محبتی است که در رفتار و گفتار افراد آشکار می‌شود و رحمت نیز به‌ویژه هنگام بیماری، سالمندی یا نیاز یکی از اعضای خانواده به مراقبت و حمایت، معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند. از این رو، استحکام خانواده تنها با ابراز محبت در شرایط عادی حاصل نمی‌شود، بلکه در زمان دشواری‌ها و نیازمندی‌ها نیز باید خود را نشان دهد.

آیت‌الله مطیعی، با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، زندگی مشترک امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت زهرا(س) را الگویی برای تعامل و احترام میان همسران دانست و با نقل روایتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره رفتار ایشان با حضرت فاطمه(س)، بر پرهیز از رنجاندن یکدیگر و توجه به جایگاه عاطفی همسر در زندگی تأکید کرد.

وی همچنین یادآور شد که محبت خانوادگی باید در رفتارهای ساده و روزمره نمود پیدا کند و افزود: استقبال صمیمانه از همسر هنگام بازگشت به خانه، خوشامدگویی با روی گشاده و توجه به نیازهای عاطفی او، حتی از طریق رفتارهای ساده‌ای مانند آماده کردن یک نوشیدنی، می‌تواند از خستگی و فشارهای روحی ناشی از فعالیت‌های روزانه بکاهد.

امام جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، نقش مادران را در تربیت فرزندان و شکل‌گیری فرهنگ احترام در خانواده مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: فرزندان بسیاری از شیوه‌های رفتاری و تعاملات خانوادگی را از طریق مشاهده رفتار والدین می‌آموزند؛ بنابراین، نحوه برخورد اعضای خانواده با یکدیگر و احترام متقابل میان پدر و مادر، در شکل‌گیری شخصیت اخلاقی و عاطفی فرزندان اثرگذار است.

وی در پایان بر ضرورت تقویت محبت، مدارا و احترام در روابط خانوادگی تأکید کرد؛ اصولی که افزون بر تحکیم بنیان خانواده، می‌تواند زمینه‌ساز آرامش بیشتر اعضای آن در مواجهه با مسئولیت‌ها و دشواری‌های زندگی باشد.