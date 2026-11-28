گروه استان‌ها – مدیرکل بهزیستی استان سمنان از اختصاص بیش از سه میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال اعتبار برای حمایت از ۲۸ فرد مبتلا به بیماری متابولیک فنیل‌کتونوری (PKU) خبر داد و گفت: این حمایت با هدف کمک به تأمین نیازهای تغذیه‌ای، درمانی و توانبخشی این افراد در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، «محمد نسیمی» مدیرکل بهزیستی استان سمنان، در نشست خبری با تشریح بخشی از برنامه‌های حمایتی بهزیستی استان اظهار کرد: ۲۸ نفر از افراد مبتلا به بیماری فنیل‌کتونوری تحت حمایت این مجموعه قرار دارند و برای پشتیبانی از آنان، در مجموع بیش از سه میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به نیاز مستمر مبتلایان به این بیماری به مراقبت‌های تخصصی افزود: بخشی از هزینه‌های مرتبط با تغذیه، درمان و توانبخشی این افراد از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده حمایت می‌شود تا مدیریت شرایط بیماری و دسترسی آنان به خدمات موردنیاز تسهیل شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه بیماری PKU از اختلالات متابولیک نیازمند مراقبت مداوم است، گفت: توجه مستمر به وضعیت تغذیه‌ای و درمانی مبتلایان اهمیت زیادی دارد و حمایت هدفمند می‌تواند در حفظ سلامت و کاهش احتمال بروز عوارض ناشی از این بیماری مؤثر باشد.

نسیمی در ادامه، توانمندسازی را یکی از محورهای اصلی فعالیت بهزیستی دانست و تأکید کرد: خدمات این سازمان نباید صرفاً به پرداخت کمک‌های مالی یا تأمین بخشی از نیازهای روزمره محدود شود، بلکه افزایش استقلال فردی و فراهم کردن زمینه حضور فعال افراد دارای معلولیت در جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت

وی با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت بیان کرد: ارائه خدمات تخصصی و توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای هر فرد، می‌تواند زمینه تقویت توانایی‌های فردی و اجتماعی آنان را فراهم کند و امکان مشارکت مؤثرتر در محیط خانواده و جامعه را افزایش دهد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنین همراهی خانواده‌ها، مراکز غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی را در تحقق برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی ضروری دانست و افزود: تشکل‌های مردمی و مشارکت اجتماعی نیز می‌توانند در گسترش خدمات و ایجاد فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت نقش مؤثری ایفا کنند.

به گفته نسیمی، دستیابی به توانمندسازی پایدار نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادهای دولتی، مراکز غیردولتی، خانواده‌ها و گروه‌های مردمی است؛ چراکه حمایت از افراد دارای معلولیت و نیازمندان خدمات تخصصی، مسئولیتی مشترک محسوب می‌شود.

اختصاص بیش از سه میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال برای حمایت از ۲۸ فرد مبتلا به فنیل‌کتونوری، بخشی از اقدامات بهزیستی استان سمنان در حوزه حمایت‌های تغذیه‌ای، درمانی و توانبخشی است؛ اقداماتی که در کنار برنامه‌های توانمندسازی، با هدف بهبود کیفیت زندگی و تقویت استقلال افراد تحت پوشش دنبال می‌شود