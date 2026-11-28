گروه استان‌ها - استاندار گیلان از پیش‌بینی پرداخت حدود یک‌هزار میلیارد تومان مطالبات بیمه‌ای کسبه بازار رشت خبر داد و گفت: انتظار می‌رود این منابع در همین هفته پرداخت شود تا روند تکمیل و بازسازی بازار سرعت بگیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان، پیش از ظهر امروز (شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با قدردانی از صبوری و همراهی بازاریان در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: کسبه بازار رشت با وجود مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار پس از حادثه آتش‌سوزی، با نجابت و بزرگواری در مسیر بازسازی همراهی کردند که شایسته قدردانی است.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه بازار رشت، افزود: این مجموعه صرفاً یک مرکز تجاری نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر رشت با قدمتی چندصدساله محسوب می‌شود؛ بنابراین بازسازی آن باید فراتر از مرمت واحدهای آسیب‌دیده و با توجه به مطالبات بازاریان و جایگاه اقتصادی و اجتماعی بازار دنبال شود.

پرداخت یک‌هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت بازاریان رشت

استاندار گیلان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مطالبات بیمه‌ای کسبه، تصریح کرد: پس از پیگیری‌های متعدد و سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به گیلان، موضوع پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای به نتیجه رسیده و پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های بیمه‌ای کسبه دارای پوشش بیمه در همین هفته به‌طور کامل پرداخت شود.

حق‌شناس، ادامه داد: برای واحدهایی که فاقد پوشش بیمه بوده‌اند نیز پرداخت‌هایی در نظر گرفته شده است و در مجموع، حدود یک‌هزار میلیارد تومان از محل منابع بیمه‌ای برای جبران خسارت‌ها پیش‌بینی شده که امیدواریم در روزهای آینده پرداخت شود.

وی، تاکید کرد: تأمین و تزریق این منابع مالی می‌تواند نقش مهمی در سرعت‌بخشیدن به تکمیل عملیات بازسازی و بازگشت فعالیت اقتصادی کسبه داشته باشد.

بازسازی بازار رشت تا پیش از نخستین سالگرد آتش‌سوزی

حق‌شناس با اشاره به برگزاری جلسات منظم هفتگی برای بررسی مشکلات بازار آسیب‌دیده، گفت: نشست امروز تقریباً آخرین جلسه از سلسله جلسات هفتگی بازسازی بازار است، اما این موضوع به معنای پایان ارتباط با بازاریان یا متوقف شدن پیگیری مطالبات آنان نیست.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق، گاز، مخابرات و بیمه، افزود: مجموعه‌های مختلف اجرایی با وجود محدودیت‌ها و مسئولیت‌های متعدد، برای رفع موانع بازسازی پای کار آمدند و این همکاری همچنان ادامه خواهد داشت.

استاندار گیلان ابراز امیدواری کرد: با پرداخت منابع پیش‌بینی‌شده و استمرار اقدامات اجرایی، بازار رشت پیش از نخستین سالگرد حادثه آتش‌سوزی به شرایط عادی بازگردد و کسبه بتوانند فعالیت اقتصادی خود را با رونق از سر بگیرند.

حادثه بازار رشت باید به نقطه آغاز ارتقای ایمنی تبدیل شود

استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربه حوادث برای جلوگیری از تکرار آن‌ها، بیان کرد: در عرصه دریانوردی، پس از وقوع حوادث، ابعاد مختلف اتفاق بررسی و نتایج آن برای اصلاح قوانین و تدوین دستورالعمل‌های پیشگیرانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی، افزود: حادثه آتش‌سوزی بازار رشت نیز باید با بررسی دقیق ابعاد و عوامل مؤثر، به تجربه‌ای برای ارتقای ایمنی، اصلاح سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده تبدیل شود.

تاکید حق‌شناس بر همراهی با بازاریان و پاسداشت ایثار نیروهای دریایی

حق‌شناس با اشاره به روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، رشادت نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس را بخشی ماندگار از تاریخ کشور برشمرد و گفت: نیروی دریایی ارتش در ماه‌های نخست جنگ تحمیلی ضربات سنگینی به توان دریایی ارتش بعث عراق وارد کرد و برتری دریایی ایران را تثبیت کرد.

وی با اشاره به جایگاه گیلان در آموزش و تربیت نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، این استان را دارای سهمی ارزشمند در تاریخ دفاع از کشور دانست و به ایثار تکاوران نیروی دریایی در روزهای ابتدایی جنگ اشاره کرد.

استاندار گیلان با یادآوری عملیات نجات پیکر بانوی ایرانی در خوزستان در مهرماه ۱۳۵۹، اظهار کرد: ۱۴ تکاور برای بازگرداندن پیکر این بانوی شهیده اقدام کردند که سه نفر از آنان به شهادت رسیدند، اما سرانجام توانستند پیکر وی را بازگردانند؛ روایتی که جلوه‌ای از شجاعت، فداکاری و مسئولیت‌پذیری نیروهای نظامی ایران است.

به گزارش تابناک گیلان ، در پی آتش‌سوزی بازار رشت در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته، جلسات بررسی و پیگیری بازسازی این مجموعه به‌صورت هفتگی و به ریاست استاندار گیلان، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بازاریان برگزار شد.

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