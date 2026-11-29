گروه استان‌ها - آزادراه همدان ـ ساوه در حالی به یکی از محورهای پرحادثه کشور تبدیل شده که بنا بر اعلام پلیس راه استان مرکزی، تا چهارم مهرماه امسال، ۲۷ نفر در این مسیر جان باخته‌اند؛ آماری که با وقوع دو تصادف مرگبار دیگر در هفتم آبان و ششم آذر، شمار فوتی‌های قابل مستندسازی را به دست‌کم ۲۹ نفر می‌رساند؛ آنهم بدون اینکه چاره‌ای برای این بحران درنظر گرفته شود.

همدان ـ ساوه، آزادراهی که به جاده مرگ تبدیل شد/ شمارش قربانیان، جایگزین اصلاح جاده!

به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان ؛ آزادراه همدان ـ ساوه در حالی به یکی از محورهای مورد توجه در پرونده سوانح رانندگی تبدیل شده که بنا بر اعلام پلیس راه استان مرکزی، تا چهارم مهرماه امسال، ۲۷ نفر در ۲۲ سانحه رانندگی این مسیر جان باخته‌اند؛ آماری که با وقوع دو تصادف مرگبار دیگر در هفتم آبان و ششم آذر، شمار فوتی‌های قابل مستندسازی را به دست‌کم ۲۹ نفر می‌رساند. از سوی دیگر، شناسایی چهار نقطه حادثه‌خیز در محدوده این آزادراه و اجرای طرح ایمن‌سازی مسیر فامنین ـ ساوه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال، این پرسش را جدی‌تر کرده است که چرا با وجود شناسایی نقاط پرخطر، همچنان شاهد تکرار حوادث مرگبار هستیم و مسئولیت ایمنی این مسیر بر عهده کدام دستگاه‌هاست؟

۲۷ کشته در ۲۲ سانحه؛ آمار رسمی چه می‌گوید؟

بررسی وضعیت آزادراه همدان ـ ساوه از ابتدای سال جاری، زمانی ابعاد جدی‌تری پیدا می‌کند که به آمار اعلام‌شده از سوی پلیس راه استان مرکزی توجه کنیم.

بر اساس گزارشی که چهارم مهرماه از سوی خبرگزاری صداوسیما منتشر شد، پلیس راه استان مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا آن تاریخ، در ۲۲ فقره حادثه ترافیکی در آزادراه ساوه ـ همدان، ۲۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

انتشار این آمار در پی واژگونی مرگبار یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۲۷ آزادراه صورت گرفت؛ حادثه‌ای که ۱۱ کشته و ۲۴ مصدوم بر جای گذاشت و به یکی از تلخ‌ترین سوانح جاده‌ای امسال در این مسیر تبدیل شد.

اتوبوس از مسیر کرمانشاه به تهران در حرکت بود که در ساعات ابتدایی بامداد چهارم مهرماه واژگون شد. پلیس راه استان مرکزی در گزارش اولیه، خواب‌آلودگی و خستگی راننده را علت حادثه اعلام کرد.

اما ابعاد کارشناسی این سانحه، موضوع مهم‌تری را نیز آشکار کرد.

سه قصور در یک حادثه مرگبار؛ فقط راننده مقصر نبود!

چهار روز پس از سانحه مرگبار اتوبوس، رئیس پلیس راه راهور فراجا از نتایج بررسی‌های کارشناسی خبر داد و اعلام کرد سه مورد قصور و مسئولیت در این حادثه احراز شده است. بر اساس اعلام سرهنگ سیاوش محبی، نخستین قصور متوجه راننده اتوبوس و رفتارهای مخاطره‌آمیز وی بود.

دومین قصور به شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه مربوط می‌شد؛ کارشناسان پلیس در بررسی‌های خود، بی‌احتیاطی این شرکت در ایمن‌سازی مسیر، به‌ویژه تأمین و استقرار حفاظ کناری راه را یکی از عوامل مؤثر در وقوع و شدت پیامدهای حادثه تشخیص دادند.

سومین قصور نیز متوجه مدیر شرکت حمل‌ونقل مسافری بود که بدون احراز سلامت جسمی و روانی راننده، صورت‌وضعیت مسافری صادر کرده بود.

این اعلام رسمی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد در یک سانحه مرگبار این آزادراه، مسئولیت صرفاً متوجه راننده نبوده و عملکرد شرکت بهره‌بردار و شرکت حمل‌ونقل نیز در بررسی کارشناسی مورد ایراد قرار گرفته است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا پس از احراز این قصورها، اصلاحات لازم در تجهیزات ایمنی مسیر انجام شده و نظارت بر شرکت بهره‌بردار به چه شکل ادامه یافته است؟

دو تصادف مرگبار دیگر پس از اعلام آمار ۲۷ کشته

آمار ۲۷ فوتی اعلام‌شده در چهارم مهرماه پایان حوادث این مسیر نبود زیرا در دهم مهرماه، برخورد سه دستگاه خودروی سواری شامل دو پراید و یک پژو در آزادراه همدان ـ ساوه، ۹ مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

در هفتم آبان‌ماه نیز برخورد یک دستگاه خودروی دنا با پشت یک دستگاه کامیون ماک در ابتدای آزادراه همدان ـ ساوه، به جان‌باختن راننده خودروی سواری منجر شد. جانشین رئیس پلیس راه استان همدان این حادثه را تأیید کرد.

تازه‌ترین مورد نیز در ششم آذرماه رخ داد؛ برخورد پژو پارس با وانت آریسان در آزادراه همدان ـ ساوه یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت. سه گروه عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های تجرک، قزل‌آباد و فامنین به محل اعزام شدند و مصدومان به بیمارستان‌های فامنین و بعثت همدان انتقال یافتند.

با احتساب دو فوتی گزارش‌شده پس از چهارم مهرماه، شمار جان‌باختگان قابل مستندسازی این آزادراه از ابتدای سال تا ششم آذرماه به دست‌کم ۲۹ نفر می‌رسد.

این رقم بر مبنای آمار تجمیعی پلیس راه تا چهارم مهرماه و دو حادثه فوتی بعدی محاسبه شده و آمار نهایی کل حوادث تا امروز نیست.

چهار نقطه حادثه‌خیز؛ چرا فقط دو نقطه ایمن شدند؟

در کنار آمار فوتی‌ها، موضوع شناسایی نقاط حادثه‌خیز این آزادراه نیز نیازمند بررسی جدی است.

حمید پرورشی‌خرم، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان، در گزارشی که ۱۴ شهریورماه منتشر شد، اعلام کرد پلیس راه چهار نقطه حادثه‌خیز در آزادراه همدان ـ ساوه شناسایی کرده است که عملیات ایمن‌سازی دو نقطه از آن‌ها به پایان رسیده بود.

این اظهارات به معنای باقی ماندن دو نقطه دیگر در فهرست نقاط نیازمند ایمن‌سازی در زمان انتشار گزارش است؛ هرچند وضعیت به‌روز آن‌ها باید از اداره‌کل راهداری استعلام شود.

پرسش اصلی اینجاست که دو نقطه باقی‌مانده دقیقاً در کدام کیلومتر آزادراه قرار دارند؟ چه اقداماتی برای رفع خطر آن‌ها پیش‌بینی شده و چرا گزارش روشنی از زمان‌بندی تکمیل ایمن‌سازی آن‌ها منتشر نشده است؟

این در حالی است که مدیرکل راهداری استان در اول آذرماه از شناسایی ۴۷ نقطه دارای پتانسیل تصادف در سطح استان خبر داد که عملیات ایمن‌سازی ۲۱ مورد آن به پایان رسیده و سایر نقاط در دست اقدام هستند.

البته این آمار مربوط به کل شبکه راه‌های استان است و نباید آن را با چهار نقطه شناسایی‌شده در آزادراه یکسان دانست.

۷۰۰ میلیارد ریال برای ایمن‌سازی مسیر فامنین ـ ساوه؛ پایان پروژه دو سال دیگر؟

در تازه‌ترین اقدام عمرانی، خبرگزاری‌ها در اول آذرماه از اجرای طرح ارتقای ایمنی جاده فامنین ـ ساوه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال خبر دادند.

این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر و با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای و جلوگیری از برخوردهای رخ‌به‌رخ، از طریق نصب حفاظ میانی بتنی (نیوجرسی) در دست اجراست.

بر اساس گزارش‌های اعلامی، پیش‌بینی شده اجرای کامل این طرح طی دو سال به پایان برسد.

اجرای چنین پروژه‌ای می‌تواند در کاهش خطر برخوردهای رخ‌به‌رخ مؤثر باشد، اما با توجه به حوادث مرگبار ثبت‌شده، این سؤال مطرح است که آیا برای نقاط پرخطر تا پیش از تکمیل پروژه، اقدامات ایمنی فوری و موقت در نظر گرفته شده است؟

همچنین باید مشخص شود این طرح دقیقاً کدام محدوده از مسیر فامنین ـ ساوه را پوشش می‌دهد و چه ارتباطی با نقاط حادثه‌خیز شناسایی‌شده توسط پلیس راه دارد.

۲۴۵ کشته در جاده‌های همدان؛ مساله فقط یک آزادراه نیست

ابعاد مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که آمار تصادفات در سطح استان همدان نیز مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس اظهارات رئیس پلیس راه استان همدان در جلسه شورای راهبری وضعیت تصادفات در اول آذرماه، طی هشت ماه نخست سال جاری ۲۴۵ نفر در تصادفات جاده‌ای استان جان خود را از دست داده‌اند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج نفر افزایش داشته است. همچنین تعداد مجروحان تصادفات استان در همین دوره ۱۱ درصد افزایش یافته است.

این آمار مربوط به کل جاده‌های استان همدان است و نباید با آمار اختصاصی آزادراه همدان ـ ساوه جمع شود؛ اما نشان می‌دهد موضوع ایمنی راه‌ها همچنان یکی از مسائل جدی حوزه حمل‌ونقل استان است.

مطالبه از مسئولان؛ آمار دقیق، برنامه زمان‌بندی و پاسخ‌گویی

با توجه به آمار اعلام‌شده از سوی پلیس راه، حوادث ثبت‌شده، نتایج کارشناسی تصادف اتوبوس و وضعیت نقاط حادثه‌خیز، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول به چند مطالبه مشخص پاسخ دهند:

نخست؛ پلیس راه استان‌های همدان و مرکزی آمار تجمیعی تصادفات آزادراه همدان ـ ساوه از ابتدای سال تا هفتم آذرماه را با تفکیک تعداد تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی، تعداد کشته‌ها و مصدومان و موقعیت دقیق وقوع حوادث منتشر کنند.

دوم؛ اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان، وضعیت به‌روز چهار نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده در این آزادراه را اعلام کند و مشخص شود دو نقطه باقی‌مانده چه زمانی ایمن‌سازی خواهند شد.

سوم؛ شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه درباره وضعیت حفاظ‌های کناری، تجهیزات ایمنی، روشنایی، علائم هشداردهنده و اقدامات اصلاحی پس از احراز قصور در پرونده واژگونی اتوبوس پاسخ‌گو باشد.

چهارم؛ جزئیات اجرایی پروژه ۱۰ کیلومتری فامنین ـ ساوه، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار هزینه‌شده و برنامه زمان‌بندی تکمیل آن به‌صورت شفاف اعلام شود.

پنجم؛ با توجه به نتایج کارشناسی پلیس در پرونده اتوبوس، وضعیت برخورد با شرکت‌ها و عوامل دارای قصور و نحوه نظارت مجدد بر عملکرد آن‌ها برای افکار عمومی روشن شود.

شمارش قربانیان نباید جایگزین اصلاح جاده شود

آزادراه همدان ـ ساوه مسیری مهم برای ارتباط غرب کشور با مرکز ایران است؛ مسیری که ایمنی آن باید فراتر از توصیه‌های مکرر به رانندگان، در اولویت برنامه‌های اجرایی و نظارتی قرار گیرد.

وقتی پلیس راه از ۲۷ کشته در ۲۲ سانحه خبر می‌دهد و پس از آن نیز دو حادثه مرگبار دیگر ثبت می‌شود، دیگر نمی‌توان به انتشار خبر تصادف و اعلام تعداد کشته‌ها بسنده کرد.

از سوی دیگر، احراز قصور شرکت بهره‌بردار آزادراه در حادثه مرگبار اتوبوس، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر مسئولیت‌های قانونی و فنی این شرکت را دوچندان می‌کند.

مردم حق دارند بدانند نقاط حادثه‌خیز چه زمانی ایمن می‌شوند، اعتبارهای اختصاص‌یافته چه زمانی به نتیجه می‌رسند و مسئولیت حوادث ناشی از نواقص راه چگونه پیگیری می‌شود.

آزادراهی که باید مسیر ایمن عبور و مرور باشد، نباید به مسیر تکرار خبرهای مرگبار تبدیل شود؛ اکنون نوبت مسئولان است که به جای وعده و توصیه، با آمار شفاف و اقدامات قابل سنجش پاسخ‌گوی افکار عمومی باشند.