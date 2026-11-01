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یزدانی آخرین مدال‌آور ایران در جهان

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با کسب مدال برنز امیرمحمد یزدانی برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

کد خبر: 100000059تاریخ انتشار: 3414 بازدید

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به گزارش تابناک؛ در ادامه رقابت‌های روز پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان که امروز (یکشنبه) در شهر آستانه قزاقستان در حال برگزاری است، امیرمحمد یزدانی در دیدار رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم با نتیجه 5 بر 4 مقابل تاج‌موراز سالکازانوف، دارنده دو مدال نقره و دو برنز جهان از اسلواکی، به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

امیرمحمد یزدانی برای حضور در دیدار رده‌بندی، روز گذشته پس از استراحت در دور نخست، با نتیجه 4 بر 3 مقابل مراد کوراماگمدوف از مجارستان به برتری رسید. وی در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز با نتیجه 15 بر 10 از سد جئانیس گارزون از کوبا گذشت، اما در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل اینالبک شریف از روسیه ضربه فنی شد. با صعود شریف به دیدار نهایی، یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت.

نماینده کشورمان در جدول شانس مجدد نیز امروز به مصاف جیمز گرین از آمریکا رفت و با پیروزی 8 بر 2 به دیدار رده‌بندی راه یافت .

با پایان رقابت‌های نمایندگان کشورمان، پرونده تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان با کسب دو مدال طلا توسط احمد جوان و امیرحسین زارع، یک مدال نقره توسط محمد نخودی و سه مدال برنز توسط رحمان عموزاد، حسن یزدانی و امیرمحمد یزدانی بسته شد.
منبع: تسنیم

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کشتی آزادامیر حسین یزدانی

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