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سناتور مورفی سکته کرد
یکی از دستیاران سناتور دموکرات ایالت کنتیکت شامگاه یکشنبه اعلام کرد سناتور کریس مورفی پس از سکته مغزی در بیمارستان بستری شده است.
به گزارش تابناک به نقل از نشریه پالتیکو، آلیسون هرویت، رئیس دفتر کریس مورفی، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با انتشار بیانیهای گفت: «بعد از ظهر دیروز، سناتور مورفی در حالیکه در بازی هاکی پسرش بود، دچار بیحسی در بازوی خود شد. او را به بیمارستان محلی منتقل کردند و در آنجا مشخص شد که دچار سکته مغزی شده است.»
بنا بر این گزارش، رئیس دفتر سناتور مورفی افزود: «سناتور برای نظارت بیشتر به دانشگاه جانز هاپکینز منتقل شد و به خوبی تحت درمان است. پزشکان از پیشرفت او دلگرم شدهاند، او بیدار و هوشیار است و ما خوشبین هستیم که او بهطور کامل بهبود یابد.»
بنا بر این گزارش، رئیس دفتر سناتور مورفی افزود: «سناتور برای نظارت بیشتر به دانشگاه جانز هاپکینز منتقل شد و به خوبی تحت درمان است. پزشکان از پیشرفت او دلگرم شدهاند، او بیدار و هوشیار است و ما خوشبین هستیم که او بهطور کامل بهبود یابد.»
مورفی که به عنوان نامزد احتمالی کاخ سفید در سال ۲۰۲۸ شناخته میشود، برای تبلیغات انتخاباتی برای نامزدها در انتخابات میاندورهای به سرتاسر ایالات متحده سفر کرده و از جمله توقفهای اخیر او در میشیگان، مینهسوتا و فلوریدا بوده است. او پیش از این قرار بود روز یکشنبه در رویدادهای تبلیغاتی در نیوهمپشایر شرکت کند.
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نظرات بینندگان
شک نکنین کار کثیف موساد و اسرائیلیهاست
مورفی آدم منطقی بود فکر کنم ترورش کردن
لابی نمیذاره این بیاد بالا یا باید مثل اونا فکر گنه یا پخخخخخخخ سرش به باد میره
خبر مرگش
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