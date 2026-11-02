کتاب‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی قرار است با تغییراتی همراه شوند؛ از افزایش تمرین و تکلیف گرفته تا انتشار کتاب ریاضی پایه‌های اول و دوم در دو جلد.

به گزارش تابناک؛ علی لطیفی، با بیان اینکه عناوین کتاب‌های درسی زیاد است و نمی‌توان گفت در هیچ کتابی هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: در یک کار انسانی، همواره این احتمال وجود دارد که عدد یا مفهومی به شکلی بیان شده باشد که محل مناقشه قرار بگیرد، اما خطای فاحش محتوایی که احتمال بروز مشکل جدی داشته باشد، در کتاب‌های درسی نداریم.

وی افزود: بسیاری از مواردی که به‌عنوان خطا در کتاب‌های درسی منتقل می‌شود، خطا نیست، بلکه مسئله‌ای با اختلاف‌نظر علمی است؛ برای مثال، در کتاب تاریخ ممکن است گروهی از صاحب‌نظران یک رویداد را مربوط به دوره‌ای بدانند و گروهی دیگر آن را به دوره بعد نسبت دهند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پاسخ به این سوال که با توجه به هزینه‌های خانواده‌ها برای تهیه کتاب‌های کمک‌آموزشی و جبران ضعف کتاب‌های درسی، آیا قرار است محتوای این کتاب‌ها وارد کتاب‌های درسی شود؟ ادامه داد: این موضوع با یک دوگانه مواجه است؛ اگر فعالیت‌های تکمیلی را به کتاب‌های درسی اضافه کنیم، این سوال مطرح می‌شود که چرا حجم کتاب‌ها زیاد است و اگر این فعالیت‌ها را اضافه نکنیم، پرسیده می‌شود چرا خانواده‌ها باید به کتاب‌های کمک‌آموزشی مراجعه کنند؟

لطیفی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره این موضوع به تفکیک کتاب و درس متفاوت است، گفت: در چارچوب جدیدی که برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی آغاز کرده‌ایم، بنا بر این است که فعالیت‌ها، تمرین‌ها و تکالیف کتاب‌های درسی افزایش یابد تا دست معلمان و خانواده‌ها برای آموزش بازتر باشد.

وی با اشاره به تغییرات کتاب ریاضی پایه‌های اول و دوم ابتدایی افزود: کتاب ریاضی این پایه‌ها در دو جلد آماده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جلد اول در سه تا چهار ماه نخست سال تحصیلی و جلد دوم در ادامه سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر اینکه رویکرد کلی سازمان، افزایش فعالیت‌ها و تمرین‌های کتاب‌های درسی برای کاهش نیاز خانواده‌ها به کتاب‌های کمک‌آموزشی است، اظهار کرد: در کتاب‌های فارسی پایه‌های اول و دوم نیز مهارت‌های خواندن بر اساس چارچوب مطالعات پرلز به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است که این رویکرد به تقویت سواد خواندن دانش‌آموزان کمک می‌کند.

منبع: ایسنا