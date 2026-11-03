عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزایش قیمت خودرو را نتیجه سیاست‌های دولت در حوزه تعرفه واردات، نرخ ارز و تداوم انحصار دانست و گفت: دولت با سیاست‌های خود عملاً به نفع انحصارگران و به زیان مصرف‌کنندگان عمل کرده است.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به درخواست ایران‌خودرو برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولاتش، با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های دولت، گفت: به هر حال این نتیجه سیاست‌های دولت است و واقعاً باید گفت «مبارک خود دولت باشد و سیاست‌گذاری‌هایش!»

وی معتقد است: مجموعه تصمیم‌های دولت در حوزه تعرفه واردات و بازار خودرو، زمینه افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است.

پوردهقان با اشاره به افزایش تعرفه واردات خودرو از ۲۰ به ۱۰۰ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد، همچنین تعرفه ۱۸۰ درصدی خودروهای لوکس، این تصمیم‌ها را به زیان اقشار ضعیف و به نفع متمولان جامعه دانست.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مجلس بارها از دولت خواسته است به حمایت‌های بی‌قیدوشرط از خودروسازان پایان دهد و با باز کردن فضای رقابت، زمینه حضور مؤثرتر خودروهای وارداتی را فراهم کند؛ اما دولت همچنان با این استدلال که باید از تولید ملی حمایت شود، در برابر تغییر این رویکرد مقاومت کرده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به توضیحات خودروسازان در جلسه اخیر با مجلس، گفت: مدیران دو خودروساز اعلام کرده‌اند بخش عمده قطعات و مواد اولیه مورد استفاده آنها وارداتی است یا به‌ طور مستقیم از خارج تأمین می‌شود. بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید نیز بالا می‌رود و این افزایش هزینه‌ها در قیمت نهایی خودرو منعکس می‌شود.

پوردهقان با انتقاد از این وضعیت تأکید کرد: وقتی تولید خودرو تا این اندازه به واردات وابسته است، دیگر نمی‌توان آن را به معنای واقعی کلمه خودروی ملی دانست؛ به تعبیر او، محصولی چینی است که در داخل و با برند ملی عرضه می‌شود و ارز کشور نیز صرف تولید آن می‌شود.

پوردهقان در ادامه تأکید کرد مجلس برای اصلاح وضعیت، اقداماتی از جمله اصلاح قوانین و تعرفه‌ها، اختصاص ارز از سوی دولت، صدور مجوز واردات دو میلیارد دلار خودرو و فراهم کردن زمینه واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی را انجام داده است؛ با این حال، مشکل اصلی در مرحله اجراست و دولت به‌گونه‌ای عمل می‌کند که نتیجه آن حفظ منافع انحصارگران است.

وی هشدار داد تا زمانی که مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی نرسد که سیاست‌های فعلی فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند و نارضایتی گسترده به دنبال دارد، افزایش قیمت خودرو و تداوم مشکلات این بازار دور از انتظار نخواهد بود.