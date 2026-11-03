مرگ دختر ۲ ساله با غفلت مرد همسایه

مردی که با غفلت مرگ دختربچه‌ای رار قم زده بود که برای نگهداری به او سپرده شده بود، پس از یک دهه زندان با کمک خیرین آزاد شد.

به گزارش تابناک؛ ماجرای این پرونده تلخ به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد؛ زمانی که پس از مرگ مشکوک دختربچه‌ای ۲ ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران، موضوع به پلیس گزارش شد و مأموران تحقیقات خود را برای مشخص شدن علت مرگ آغاز کردند.

زندانی شدن پدر و سپردن کودک به مرد همسایه

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مینا، کودک ۲ ساله، با آثار سوختگی قدیمی روی بدنش به بیمارستان منتقل شده است. خاله او که دختربچه را به مرکز درمانی رسانده بود، در تحقیقات گفت: پدر مینا حضانت فرزندش را بر عهده داشت اما چند ماه قبل به‌ دلیل ارتکاب جرم زندانی شد. او پیش از رفتن به زندان دخترش را به نصیر، همسایه‌شان، سپرد تا از او مراقبت کند.

خاله کودک ادامه داد: چند روز قبل نصیر مینا را در حالی که دچار سوختگی شده و وضعیت جسمانی مناسبی نداشت، به خانه ما آورد. بلافاصله دختر را به بیمارستان منتقل کردم، اما پزشکان اعلام کردند انتقال او با تأخیر انجام شده و با وجود تلاش کادر درمان، نتوانستند جانش را نجات دهند.

مرگ کودک ۲ ساله با ۱۲ درصد سوختگی

با دستور قضایی جسد مینا برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. معاینات کارشناسی نشان داد بدن این کودک دچار ۱۲ درصد سوختگی شده و عوارض ناشی از این جراحات مرگ او را رقم زده است. در این میان، پدر مینا نیز از نصیر به‌ دلیل کوتاهی در مراقبت از دخترش شکایت کرد.

تصور نمی‌کردم سوختگی جدی باشد

نصیر در جریان تحقیقات احضار شد و درباره نحوه وقوع حادثه گفت: وقتی پدر مینا را به زندان منتقل کردند، از من خواست مراقب دخترش باشم. پذیرفتم و حدود ۳ ماه از او نگهداری کردم تا اینکه حادثه رخ داد.

وی افزود: مینا در حال بازی بود که دستگیره سماور را گرفت تا بلند شود اما نتوانست تعادل آن را حفظ کند و سماور روی بدنش افتاد. سر و صورتش سوخت. تصور نمی‌کردم سوختگی جدی باشد اما چند روز بعد حالش بد شد و او را به خاله‌اش سپردم.

۱۰ سال زندان و آزادی با کمک خیرین

با تکمیل تحقیقات و بررسی گزارش پزشکی قانونی، نصیر به‌ دلیل اهمال در مراقبت از کودک مقصر شناخته شد و دادگاه او را به اتهام قتل شبه‌عمدی به پرداخت دیه در ماه حرام محکوم کرد. این حکم نیز در مراحل قضایی تأیید شد.

نصیر به‌ دلیل ناتوانی در پرداخت دیه راهی زندان شد و سال‌های طولانی را در حبس گذراند. او سرانجام برای رهایی از زندان از مددکاران ستاد دیه استان تهران درخواست کمک کرد. آنها نیز پس از بررسی پرونده، گفتگو با شاکی را برای جلب رضایت او آغاز کردند.

پیگیری‌ها نتیجه داد و پدر مینا با بخشیدن ۹۰۰ میلیون تومان از مبلغ دیه، زمینه آزادی نصیر را فراهم کرد. در ادامه نیز ۵۰۰ میلیون تومان باقیمانده با کمک خیران تأمین شد تا این مرد پس از بیش از ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شود.

منبع: همشهری‌آنلاین