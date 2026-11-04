به گزارش تابناک؛ سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد و بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید نیز پرحجم و سنگین است.



وی گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.



معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ضمنا؛ حوالی ساعت ۰۰:۳۴ دقیقه بامداد در موقعیت «خیابان امیری طائمه قبل از میدان شقایق» یک دستگاه سواری تیگو به علت «عدم توجه به جلو» با ۲۰۷ و دیگینیتی برخورد کرده در پی این اتفاق ۳ نفر مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. جزئیات بیشتر وقوع این تصادف جرحی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.



وی توصیه کرد: رانندگان در هنگام رانندگی با تمرکز کامل به مسیر و شرایط ترافیکی توجه داشته باشند از هرگونه اقدامی که موجب حواس‌ پرتی می‌شود پرهیز کنند. یک لحظه غفلت یا برداشتن چشم از مسیر می‌تواند کنترل خودرو را مختل کرده و حادثه‌ای تلخ و جبران ‌ناپذیر رقم بزند بنابراین با حفظ هوشیاری، رعایت سرعت مطمئنه و توجه مستمر به جلو از جان خود و دیگران محافظت کنید.

منبع: مهر