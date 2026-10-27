به گزارش تابناک؛ در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت خانوارها تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، امروز (سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵) شارژ شد.

حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ است در تاریخ ۲۵ مهر و خانوارهایی که رقم انتهای کدملی‌ آن‌ها ۰ ، ۱ و ۲ است، ۱۵ مهر شارژ شد. در حال حاضر زمان‌بندی جدید شارژ کالابرگ به جای روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، به روزهای ۱۵، ۲۵ و ۵ هر ماه تغییر کرده و خریدها نیز در بازه‌های ۱۰ روزه توزیع می‌شود.

این زمان‌بندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود. اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی، میوه و تره‌بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.

همچنین امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی نظیر بوقلمون در تعدادی از شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌ است.

منبع: ایسنا