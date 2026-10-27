در دیدار دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب:

پایان دادن به شرایط «نه جنگ، نه صلح» باید پیگیری شود؛ شورای‌عالی امنیت ملی «چهارراه تدبیرِ» کشور است

رهبر انقلاب در دیدار با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی، تحکیم روابط با کشورهای همسایه و تأمین امنیت منطقه‌ای تأکید کردند.
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پایان دادن به شرایط «نه جنگ، نه صلح» باید پیگیری شود؛ شورای‌عالی امنیت ملی «چهارراه تدبیرِ» کشور است


به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

تأکید رهبر انقلاب بر پیوند چهار حوزه کلیدی کشور

در این دیدار، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیرِ» امور کشور یاد کردند و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه «فرهنگ»، «سیاست»، «اقتصاد» و «امنیت» و لزوم برخورداری از پیوست‌های متناسب با تصمیم‌گیری در هر حوزه تأکید کردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره‌مندی از نقشه‌ی راهِ مبتنی بر تصویر کامل هر اقدام -از نقطه شروع تا نقطه پایان- را لازمه اتخاذ تصمیم‌های متقن و استوار دانستند.

تأکید رهبر انقلاب بر وحدت ملی و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی

تقویت انسجام و وحدت ملی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان، استفاده از ظرفیت قانون اساسی خصوصا اصل ۱۷۶ برای کمک به رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی جهت تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور، حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایه‌ی منافع پایدار و متقابل از جمله دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

پایان دادن بر شرایط نه جنگ، نه صلح

رهبر معظم انقلاب اسلامی مستأصل‌شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشور و نظام و نیز پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تأکید کردند.


در این دیدار دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گزارشی از شرایط کشوردر حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد. دکتر محسن رضایی در گزارش خود پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای «سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای» را از جمله اقدامات در دست انجام دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بیان کرد.

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