به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به کشور، امروز در بعضی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان و قزوین، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز پنجشنبه علاوه بر مناطق فوق، در استان‌های همدان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان و مازندران، در بعضی ساعات، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: روز جمعه، دامنه ارتفاعات استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را نیز در بر می‌گیرد. این وضعیت در این مدت در ساعات بعدازظهر و شب در بعضی نقاط استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: روز شنبه در بعضی نقاط استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق و روز یکشنبه در غرب، جنوب غرب و مرکز کشور، بارش پیش‌بینی می‌شود. روزهای پنجشنبه و جمعه، دریای خزر مواج است.

منبع: ایمنا

