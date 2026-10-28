کدام استان‌ها آخر هفته بارندگی دارند؟

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور آخرین و جدیدترین پیش‌بینی آب‌وهوای استان‌های کشور را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۹۱
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کدام استان‌ها آخر هفته بارندگی دارند؟

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به کشور، امروز در بعضی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، زنجان و قزوین، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز پنجشنبه علاوه بر مناطق فوق، در استان‌های همدان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان و مازندران، در بعضی ساعات، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: روز جمعه، دامنه ارتفاعات استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی را نیز در بر می‌گیرد. این وضعیت در این مدت در ساعات بعدازظهر و شب در بعضی نقاط استان‌های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: روز شنبه در بعضی نقاط استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق و روز یکشنبه در غرب، جنوب غرب و مرکز کشور، بارش پیش‌بینی می‌شود. روزهای پنجشنبه و جمعه، دریای خزر مواج است.
منبع: ایمنا
 

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برچسب ها
بارندگیسازمان هواشناسیپیش بینی آب و هوا
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