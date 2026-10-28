قیمت دلار امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵؛ کاهش نرخ حواله یورو

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در معاملات امروز (ششمین روز از آبان‌ماه ۱۴۰۵)، فاز کاهشی به خود گرفته و قیمت‌ دلار و سایر ارزها در مسیر نزولی حرکت کرده‌اند.

بررسی‌های میدانی از کف بازار تهران حاکی از آن است که قیمت دلار آمریکا با عقب‌نشینی از کانال ۲۷۰ هزار تومان، اکنون در پله ۲۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان دست‌به‌دست می‌شود.

در همین حال، یورو و درهم امارات نیز همگام با دلار، افت قیمت را تجربه کرده و به ترتیب روی ارقام ۳۰۰ هزار و ۳۰۰ تومان و ۷۳ هزار و ۹۰۰ تومان ایستاده‌اند.

رشد نرخ حواله دلار آمریکا

این در حالی است که وضعیت در مرکز مبادله ارزی، تصویر متفاوتی از نوسانات را ثبت کرده است. بر اساس آمار‌های رسمی، نرخ خرید حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۶۹ تومانی به ۱۸۴ هزار و ۷۴۲ تومان و نرخ فروش آن با رشد ۳۷۳ تومانی به ۱۸۶ هزار و ۴۲۰ تومان رسیده است.

کاهش نرخ خرید و فروش حواله یورو

در سوی مقابل، بازار حواله یورو روندی کاهشی به خود گرفته؛ به‌طوری‌که نرخ خرید حواله یورو با افت ۲۲۹ تومانی به ۲۰۵ هزار و ۸۸۵ تومان و نرخ فروش آن با کاهش ۲۳۲ تومانی به ۲۰۷ هزار و ۷۷۵ تومان عقب نشسته است. همچنین حواله درهم امارات نیز با نوسانی مثبت، شاهد افزایش ۱۰۱ تا ۱۰۲ تومانی بود؛ به‌طوری‌که نرخ خرید آن ۵۰ هزار و ۳۰۴ تومان و نرخ فروش آن ۵۰ هزار و ۷۶۱ تومان کشف شد.

دلیل عقب گرد شاخص ارزی

به نظر می رسد عقب‌نشینی نسبی قیمت دلار دو دلیل مشخص دارد: از یک‌سو، رسیدن قیمت به مقاومت‌های مهم باعث شده خریداران احتیاط کنند و بازارساز هم با کنترل عرضه، مانع از هیجان خرید شود. از سوی دیگر، تناقض بین خبر‌های مثبت دیپلماتیک و سایه سنگین تنش‌های منطقه‌ای، بازار را در حالت «انتظار و سکوت» نگه داشته است؛ شرایطی که فعلاً توان حرکت پرقدرت را از بازار سلب کرده است.