به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شامگاه چهارشنبه طی دیدارش با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در حاشیه اجلاس روسیه و آفریقا در کاخ کرملین گفت: ساخت نیروگاه هسته‌ای الضبعه ساخت روسیه طبق برنامه پیش می‌رود، در حالیکه مصر سهم قابل‌توجهی از تجارت رو به رشد روسیه با آفریقا را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور روسیه همچنین خاطرنشان کرد که بیش از ۱.۲ میلیون گردشگر روسی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ از مصر بازدید کرده‌اند.

عبدالفتاح السیسی هم بار دیگر بر تعهد مصر به تقویت روابط با روسیه به ویژه در زمینه تجارت، همکاری اقتصادی و تامین غلات تاکید کرد.