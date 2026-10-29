به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار پس از نوسانات صعودی روزهای گذشته، در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی دو مسیر متفاوت را تجربه کرد.

بررسی بازار نشان می‌دهد که اگرچه در برخی مدل‌های داخلی افزایش قیمت ثبت شده، اما جهت غالب بازار این بخش همچنان کاهشی است. در مقابل، بازار خودروهای مونتاژی امروز عمدتاً افزایشی بود و قیمت برخی مدل‌ها بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش تابناک؛ هم‌زمان، فاصله میان قیمت پیشنهادی فروشندگان و توان خرید مشتریان بیشتر شده و افت معاملات، بازار را در وضعیت رکودی قرار داده است. به گفته برخی فعالان بازار، این رکود می‌تواند برای مصرف‌کنندگان واقعی فرصت خوبی باشد. از نگاه این گروه، تا زمانی که اتفاق غیرمنتظره‌ای در فضای ارزی یا سیاسی رخ ندهد، بی‌رمقی معاملات ادامه‌دار خواهد بود.

در مقابل، بعضی دیگر این سکون را نشانه انباشت فشارهای قیمتی می‌دانند و معتقدند با بروز یک محرک تازه، بخشی از این فشارها ممکن است به‌صورت ناگهانی خودش را در قیمت‌ها نشان دهد.

در این میان، صعود نرخ دلار می‌تواند با بالا بردن انتظارات فروشندگان درباره هزینه جایگزینی، زمینه رشد قیمت‌های پیشنهادی را فراهم کند؛ در حالی که ثبات ارز فقط از شدت انتظارات افزایشی می‌کاهد، ولی لزوماً به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز عمدتاً کاهشی بود، اما افزایش قیمت در برخی مدل‌ها نشان می‌دهد که روند این بخش کاملاً یکدست نیست.

قیمت سمند سورن پلاس دوگانه‌سوز طی دو روز گذشته ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت و به دو میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز با افت یک میلیون تومانی، در سطح چهار میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز در بازار بدون تغییر ماند و چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شد. در سوی دیگر، قیمت تارا دنده‌ای صفر با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است.

در میان محصولات سایپا، قیمت ساینا S صفر نیز نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت کوییک S صفر امروز بدون تغییر، یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی امروز برخلاف بخش داخلی، روندی افزایشی داشت، در میان مدل‌های بررسی‌شده، تیگو ۸ پرو مکس بیشترین رشد قیمت را ثبت کرد.

قیمت تیگو ۸ پرو مکس امروز با افزایش ۵۰۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره نیز ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و ۱۰ میلیارد تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت هایما S۷ پرو با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی در سطح هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفت. در مقابل، قیمت جک J۴ صفر امروز بدون تغییر، سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان اعلام شد.