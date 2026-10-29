آتش سوزی گسترده در کارخانه‌ جاده مخصوص + عکس

به گزارش تابناک؛ سید جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه گفت: وقوع حادثه حریق در یک کارخانه تولیدی صنعتی در ساعت 22:34 شنبه شب به سامانه 125 اطلاع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان سه ایستگاه را به همراه دو دستگاه خودرو فوماتیک، بالابر و شش تانکر آب به محل حادثه واقع در یک کارگاه تولیدی صنعتی در جاده مخصوص کرج جنب خیابان سپاه اسلام اعزام کرد.

وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه گفت: شدت حریق به حدی بود که شعله‌های برخاسته از آن تا شعاع چندصدمتری از محل وقوع حریق نیز قابل رویت بود.

ملکی ادامه داد: پس از حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که حریق در بخش فضای باز یک کارخانه بزرگ صنعتی رخ داده و مساحتی حدود 1000 متر مربع که در آن اجناس تولید شده و ضایعات انباشت شده بود کاملا شعله ور است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه شعله های آتش به بخش هایی از یک سوله به مساحت حدود 300 متر نیز در حال سرایت بود، گفت: آتش نشانان از چند جهت عملیات خود برای اطفای حریق را آغاز کرده و یک گروه از آنان نیز با استفاده از نردبام اطفای هوایی حریق را در دستور کار خود قرار داده و موفق شدند از گسترش حریق جلوگیری کنند.

ملکی با بیان اینکه آتش نشانان دقایقی بعد موفق به مهار و اطفای بخش قابل توجهی از حریق شدند، افزود: در حال حاضر عوامل آتش نشانی در حال لکه گیری و اطفای کامل حریق هستند.

وی با بیان اینکه این حادثه تاکنون مورد فوتی و مصدوم نداشته است، گفت: پس از اطفای کامل حریق و ایمن سازی محل، علت این حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی بررسی و اعلام خواهد شد.



منبع: ایسنا