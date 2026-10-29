قطع درختان هیرکانی برای تفریح در آمل

به گزارش تابناک؛ نعمت‌الله کوهستانی اظهار کرد: مأموران سرجنگلبانی کرسنگ در جریان گشت‌زنی و سرکشی از حوزه استحفاظی خود در منطقه «گرو» جنگل بلیران، افرادی را که اقدام به قطع سه اصله درخت جنگلی کرده بودند، شناسایی کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این افراد برای روشن‌کردن آتش و پخت‌وپز با هدف تفریح در جنگل، درختان ارزشمند جنگلی را قطع کرده‌اند؛ اقدامی که به پوشش گیاهی و سرمایه طبیعی جنگل‌های هیرکانی آسیب وارد می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: ادوات و تجهیزات مورد استفاده برای قطع درختان توقیف شده و پرونده تخلف نیز تشکیل شده است. متخلفان پس از تکمیل تحقیقات برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کوهستانی با تأکید بر ضرورت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، از گردشگران و طبیعت‌گردان خواست از قطع درختان و استفاده از چوب درختان برای روشن‌کردن آتش خودداری کنند و در زمان حضور در طبیعت، اصول حفاظت از محیط زیست را جدی بگیرند.

وی یادآور شد: جنگل‌های هیرکانی با قدمتی چند ده میلیون‌ساله از کهن‌ترین جنگل‌های جهان و بازمانده دوران سوم زمین‌شناسی به شمار می‌روند و حفاظت از این میراث طبیعی، مسئولیتی همگانی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل همچنین گفت: در حوزه استحفاظی این اداره حدود ۳۰۰ هزار هکتار پوشش جنگلی وجود دارد که صیانت از این گستره ارزشمند، نیازمند نظارت مستمر و همکاری مردم و گردشگران است.

بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی در سال ۱۳۹۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند؛ میراثی طبیعی که هرگونه تخریب و آسیب به آن، ضرورت برخورد قانونی و افزایش حساسیت عمومی برای حفاظت از جنگل‌ها را دوچندان می‌کند.

منبع: ایسنا