به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز در شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد و در سایر مناطق، جوی آرام حاکم است.

وی افزود: روز یکشنبه با گذر امواج تراز میانی از غرب کشور، در مناطقی از جنوب غرب و غرب کشور، غرب اصفهان و در برخی نقاط کردستان و آذربایجان غربی، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در کل نوار غربی، غرب اصفهان، شمال فارس، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران و برخی مناطق گیلان و مازندران، ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود، همچنین در مرکز، شرق و جنوب شرق کشور، ابرناکی و وزش باد و در ارتفاعات، رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

ضیائیان ادامه داد: روز سه‌شنبه، بارندگی و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما در سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران قابل توجه است و به جز سواحل جنوبی، در سایر مناطق کشور، ابرناکی و بارش انتظار می‌رود.

وی گفت: روز چهارشنبه، گستره فعالیت سامانه در شرق کشور است و در مازندران، گلستان، سمنان، منطقه خراسان، جنوب کرمان و شمال سیستان و بلوچستان، ابرناکی و بارش رخ می‌دهد. در اواخر وقت، این سامانه از مرزهای شرقی عبور می‌کند و به همراه آن، در غرب و جنوب غرب کشور، افزایش ابر و بارندگی آغاز می‌شود.

منبع: ایمنا

