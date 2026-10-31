مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست هم‌اندیشی فولادسازان کشور تأکید کرد:

ضرورت همکاری فولادسازان برای کاهش فشار قیمت های زنجیره فولاد بر مصرف کنندگان نهایی

افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تمام‌شده، فشار مضاعفی را بر بخش‌های مختلف زنجیره تحمیل کرده است در همین حال باوجوداینکه معتقد به شفافیت قیمت ها در بورس کالا هستیم؛ اما در شرایط خاص تحریم و فشارهای اقتصادی، نیازمند اتخاذ مدل‌های مقتضی و مراقبت بیشتری هستیم تا سرعت رشد تورم در زنجیره فولاد کنترل شود.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۳۱
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ضرورت همکاری فولادسازان برای کاهش فشار قیمت های زنجیره فولاد بر مصرف کنندگان نهایی

به گزارش تابناک به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه؛ سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست هم‌اندیشی فولادسازان کشور که در حاشیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۵ با حضور رئیس هیئت‌مدیره و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد و بیش از ۲۰ نفر از مدیران عامل کارخانجات بزرگ تولیدکننده فولاد کشور برگزار شد، با اشاره به شرایط تحریم و تورم حاکم بر اقتصاد کشور بر ضرورت تدبیر مشترک فعالان صنعت فولاد برای کنترل و کاهنده کردن سرعت افزایش هزینه ها و قیمت‌ها و واردآمدن فشار بر مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح قیمت مواد اولیه و اثرات آن بر سایر نهاده‌ها از جمله آهن اسفنجی و اسلب تصریح کرد: حوزه فولاد پیوسته‌تر از سایر بخش‌هاست و اثرگذاری زنجیره‌ها بر یکدیگر ایجاب می‌کند که پیش‌قدم شویم و با مدیریت هزینه‌ها و قیمت‌ها، از شتاب تورم در این صنعت بکاهیم.

در این نشست هریک از مدیران عامل بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور،دغدغه‌ها و مباحث موردنظر در فرایند تولید و قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را در حضور بهرام سبحانی رئیس و اعضای هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد و مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح کردند.

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فولاد مبارکه اصفهانفولادقیمت فولاد
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