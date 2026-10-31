

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که پیام جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با دقت بررسی شده و در نشست‌های سطح عالی مورد بحث قرار گرفته است.

بررسی پیام ونس در نشست‌های عالی ایران

وی تلاش طرف آمریکایی برای گشودن فضایی گسترده‌تر برای گفت‌وگو و تفاهم را گامی مثبت توصیف کرد و افزود: اگر هدف واشنگتن از ارسال پیام ونس، ایجاد اختلاف باشد، این اقدام اشتباه تازه‌ای خواهد بود که به خطاهای پیشین آمریکا اضافه می‌شود.

وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی وجود ندارد و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در این زمینه صرفاً حدس و گمان رسانه‌ای است.

عراقچی: فعلاً نیازی به دیدار با آمریکایی‌ها نداریم

عراقچی تأکید کرد: در حال حاضر هیچ نیازی به ملاقات با آمریکایی‌ها نمی‌بینیم و شرایط ما کاملاً مشخص است. میانجی‌ها همچنان در حال مشورت در مورد این شرایط هستند.

تصمیم درباره مذاکرات مستقیم به پذیرش شروط ایران بستگی دارد

وزیر خارجه ایران گفت که اگر آمریکا موافقت خود را با شروط ایران اعلام کند، آن وقت تهران نیز درباره مستقیم بودن یا غیرمستقیم بودن مذاکرات تصمیم خواهد گرفت.

رایزنی‌های ایران در دوحه با میانجی‌گری قطر و پاکستان

او درباره سفر هیأتی از ایران به قطر نیز گفت: یک هیأت ایرانی به سمت دوحه حرکت کرده است و معاونان من در قطر حضور دارند تا رایزنی‌ها در خصوص شروطمان را ادامه دهند.

عراقچی درباره نقش پاکستان و قطر نیز گفت که میانجی‌گران قطری و پاکستانی همچنان رایزنی‌ها درباره شروط ایران را ادامه می‌دهند و طرف قطری پیشنهاد داده است که مدت اجرای طرح ایران [به جای 7 روز] 5 روز باشد.

وی افزود که میانجی‌گران پیشنهادهایی درباره پرونده هسته‌ای ارائه کرده‌اند که تهران در حال حاضر آنها را در چارچوب مرحله دوم بررسی می‌کند.

وزیر خارجه ایران همچنین گفت که پیشنهاد ایران تنها طرحی است که در حال حاضر برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده است.

عراقچی: پذیرش مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز از شروط ماست

وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که تهران در مرحله کنونی به پیشنهادی دست یافته است که مدت زمان اجرای توافق را به دو روز کاهش می‌دهد.

وی با تشریح شروط ایران گفت: لغو تحریم‌های اعمال‌شده پس از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، کاهش شمار نیروهای آمریکایی در منطقه، بازگرداندن معافیت‌های نفتی و آزادسازی تمامی دارایی‌های مسدودشده ایران، از جمله دارایی‌های موجود در قطر، از جمله این شروط است.

وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد که تهران خواستار به‌رسمیت‌شناختن مسیر دریایی جدیدی است که با همکاری عمان در تنگه هرمز تعیین کرده است. وی افزود که بر اساس این شرط، سایر مسیرهای دریایی در این تنگه باید بسته شوند.